Barranquilla

Sin luz varios sectores del norte de Barranquilla este SÁBADO 6 de septiembre

Consulte las razones de la suspensión de energía en el norte de Barranquilla.

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que habrá una serie de suspensiones de energía en el norte de Barranquilla debido a adecuaciones eléctricas para este sábado, 6 de septiembre.

Estos son los sectores:

Los trabajos se llevarán a cabo con breves interrupciones de la siguiente manera: de 8:05 de la mañana a 9:05 de la mañana, carrera 43B con la calle 82, en Granadillo; de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana, calle 87 con la carrera 47, en San Vicente; de 11:00 de la mañana a 12:05 del mediodía, calle 84 con la carrera 45, en Granadillo.

Igualmente, de 1:30 de la tarde a 3:00 de la tarde, carrera 46 con la calle 85, en La Campiña; de 3:30 de la tarde a 5:00 de la tarde, carrera 45 con la calle 82, en Granadillo; de 8:05 de la mañana a 12:00 del mediodía, carrera 49C con la calle 87, en San Vicente y de 1:00 de la tarde a 4:55 de la tarde, en el sector de la carrera 45B con la calle 90, en el barrio El Poblado.

Sin energía en Sabanalarga:

Finalmente, en la calle 22 con la carrera 29, en el barrio El Pradito, en Sabanalarga, se reubicará un transformador, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

