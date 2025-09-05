Comienza demolición del conjunto residencial Privilegios, en Barranquilla

Ya comenzó la demolición del conjunto residencial Privilegios, ubicado en el barrio Campo Alegre. Allí en noviembre de 2024, por fallas estructurales, uno de sus bloques se vino abajo y dejó a una mujer muerta, y a varios niños heridos.

Por ende, una maquinaria amarilla ya empezó labores para demoler las torres 1 y 2. Sin embargo, el abogado Roberto Tapia, quien defiende los intereses de los propietarios de las torres 3, 4 y 5, señaló que estas personas aún no han logrado un acuerdo económico con la Alcaldía y que, por lo tanto, la demolición de estos últimos edificios no se puede ejecutar.

Mesa de trabajo

“Este viernes nos vamos a sentar con la Procuraduría para saber exactamente cuál va a ser el camino a seguir. Va a ser como una forma de hacer una mesa de trabajo. Ellos quieren que la Procuraduría les dé el aval para comprar, porque realmente se ha venido comprando hace muchos años”, dijo Tapia.

La reunión será en la sede de la Procuraduría, donde los propietarios y sus representantes esperan sentarse a negociar con el Distrito.

La tragedia

17 familias, conformadas por 58 personas, que vivían en el conjunto residencial Privilegios, fueron censadas y evacuadas por la Alcaldía de Barranquilla tras el desplome de una torre del edificio.

Esta emergencia, ocurrida en noviembre de 2024, dejó el saldo de tres menores de edad heridos y el fallecimiento de una mujer, quien quedó atrapada entre los escombros.