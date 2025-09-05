Asociación de Galleros del Atlántico se mostró “preocupada” por prohibición de las peleas de gallos

La Sala Plena de la Corte Constitucional, de forma unánime, dejó en firme y ratificó la Ley 2385 de 2024 que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, en Colombia con el objetivo de buscar una transformación cultural con respeto de los animales.

Además, sumado a esta ley, la Corte determinó que también quedaban prohibidas las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.

Ante esto, Campo Elías Manotas, presidente de la Asociación de Galleros del Atlántico y directivo de la Federación Nacional de la Gallística Colombiana, expresó su preocupación por la reciente decisión de la Corte Constitucional.

Manotas indicó que esta prohibición impactará severamente a 290.000 empleos, en Colombia.

“Realmente lo que se viene es tremendo para la afición gallística del país. Nosotros somos una agremiación o somos una actividad recreativa y cultural que generamos 290 mil empleos en este país, de los cuales 165 mil son directos y 125 mil son indirectos. Estos 290 mil empleos son de personas de los estratos 1 y 2 que en su núcleo familiar por lo regular está conformado por 4 o 5 personas, es decir, cerca de 1.400.000 personas dependen de la actividad gallística del país”, dijo presidente de la Asociación de Galleros del Atlántico y directivo de la Federación Nacional de la Gallística Colombiana.

Más cifras de cuánto mueve esta actividad

Manotas argumentó que esta tradición es cultural y económica, señalando que las galleras generan empleo y mueven gran parte de la economía local y nacional. Además, alertó sobre la posible necesidad de indemnizaciones para los propietarios de galleras si la prohibición se mantiene.

“En el departamento del Atlántico hay, de acuerdo a un estudio que hicimos, 3.000 personas que trabajan directamente o dependen directamente de esta actividad, más el núcleo familiar de ellos, es decir, estamos hablando de unas 10.000 a 12.000 personas que dependen económicamente de esta actividad en el departamento del Atlántico. Esto es una actividad que mueve muchísimo recurso”, finalizó.