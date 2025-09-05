6AM6AM

Silva: “un sistema desfinanciado mata pacientes”, mientras el Gobierno insiste en que UPC es suficiente

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, indicó que la línea del Gobierno nacional sobre la UPC ignora la realidad de un sistema de salud es crisis que mata pacientes.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, organización que agrupa a más de 200 asociaciones de pacientes, cuestionó la postura del Gobierno nacional frente al sistema de salud y el incumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Silva expresó su preocupación por la falta de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las consecuencias que esto tiene para los pacientes. Según Silva, el gobierno se niega a cumplir con el fallo de la Corte Constitucional que ordena ajustar la UPC, argumentando que no hay insuficiencia de recursos.

Afirmó que un “sistema desfinanciado mata a pacientes”, criticando la insistencia del gobierno en mantener la línea de que la plata es suficiente.

