Usuarios de la Nueva Eps en Manizales marchan por incumplimientos en la entrega de medicamentos

Manizales

Usuarios de la Nueva Eps marchan a esta hora por las calles del Cable de Manizales, donde exigen a esta entidad y a Cafam la entrega de medicamentos lo más pronto posible. Algunos usuarios relataron en Caracol el drama que viven a diario con sus enfermedades y los medicamentos que necesitan.

Omar Rodríguez, usuario de la Nueva Eps comentó que este es un drama que puede generar una nueva pandemia, explicó que es imposible conseguir medicamentos en las farmacias de Cafam. Rodríguez, dijo además que esta es una problemática que debe resolver el Gobierno Nacional, pero también los líderes locales.

“Básicamente acá se está reclamando un derecho fundamental que se nos viene siendo negado y coartado desde hace mucho tiempo y son los medicamentos que están reposando en este momento en las bodegas de la nueva Eps. Están atentando contra nuestras vidas”, dijo el usuario.

Los usuarios comentaron en Caracol Radio los dramas que tienen que vivir con sus enfermedades y con la imposibilidad de adquirir medicamentos

“Pues yo soy una persona que estoy afiliada hace 40 años a la nueva EPS y es primer vez que nos ocurre esto. En los gobiernos anteriores pues en entregaban los medicamentos y hoy va uno y le entregan la mitad, además, necesito la medicina para el corazón, porque soy una persona que soy operada de corazón abierto, entonces me entregan en un mes, al otro mes no entregan”, comentó un usuario

Los usuarios marcharon por la avenida Santander y terminaron la concentración en la sede administrativa de la Nueva Eps detrás de Torres panorama