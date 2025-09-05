Presidente de la Cámara envió actas de Reforma Pensional a la Corte: Un documento no fue aprobado

Colombia

Sin la aprobación de uno de los documentos, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió a la Corte Constitucional las actas correspondientes al 26 y 27 de junio, fechas en las que se reabrió la discusión de la Reforma Pensional y se subsanaron los vicios de trámite señalados por el alto tribunal.

“Como Presidente de la @CamaraColombia informo al país que, en cumplimiento del auto de la @CConstitucional, remitimos las actas de la Reforma Pensional”.

#POLÍTICA EL presidente de la Cámara de Representantes informó que ya remitió a la Corte Constitucional las actas de las sesiones en las que se subsanaron los vicios de trámite de la Reforma Pensional.

"Confío en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible…



¿Por qué una de las actas fue enviada sin aprobar?

El acta 256, correspondiente al 26 de junio, día de sesiones extraordinarias en que se anunció la reapertura de la discusión de la Reforma Pensional, no logró ser aprobada por la plenaria de la Cámara. Para su aprobación necesitaba de mayorías absolutas y tras 5 sesiones en las que se intentó dar la discusión, sólo logró obtener 76 de los 94 votos requeridos.

Esto se debe a que ese día del anuncio solo 79 representantes estuvieron presentes en la plenaria y no se conformó el quorum decisorio, de modo que luego solo esos 79 eran quienes estaban habilitados para decidir sobre el futuro de dicha acta.

“Ojo, señores de la @CConstitucional: les enviaron el acta 256, que corresponde a la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2025, ¡SIN APROBAR!. Como lo tengo demandado, nuevamente les recuerdo que en esa sesión NO hubo quórum decisorio, NO se aprobó el orden del día y, por consiguiente, no es válido el anuncio de proyectos que se hubiese realizado”, dijo al respecto la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido.

Pese a esto, el presidente de la Cámara, Julián López, aseguró que confía en que la Corte, “con su sabiduría e independencia”, declare exequible la Reforma Pensional.

¿Qué sigue ahora en la Corte?

Luego de que la Cámara de Representantes enviara las actas faltantes, el magistrado sustanciador y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, iniciará con el análisis de las 17 pruebas que solicitó para verificar que se subsanó de forma correcta los vicios de procedimiento de la Reforma Pensional en el legislativo.

Una vez se haga este análisis, Ibáñez realizará una nueva ponencia que será presentada a la Sala Plena que decidirá si finalmente esta ley que busca cambiar el sistema pensional en Colombia puede ser implementada en el país.