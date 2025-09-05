Plantón del Pacto Histórico en Bogotá: Exigen al CNE que resuelva solicitud de personería jurídica

Colombia

Militantes del Pacto Histórico adelantaron un plantón en frente de la sede del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, para exigirle a ese tribunal que resuelva su solicitud de personería jurídica.

"Exigimos la personería jurídica del Pacto Histórico" dicen los militantes del partido que se encuentran adelantando un plantón en frente del Consejo Nacional Electoral.

Debido a esta manifestación, también se reportan afectaciones a la movilidad en la carrera 7



Durante la manifestación que se realizó en la tarde de este viernes, la exministra y precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhamad, solicitó que se respete la democracia, el estado social de derecho, y sus derechos políticos a elegir y ser elegidos.

Durante la manifestación que se realizó en la tarde de este viernes, la exministra y precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhamad, solicitó que se respete la democracia, el estado social de derecho, y sus derechos políticos a elegir y ser elegidos.

“Que no sea a través de legulayadas que se inhiba a uno de los sectores políticos mayoritarios del país, que tiene entre el 35 a 40% del electorado, de participar en igualdad de condiciones en las elecciones del 26. Eso no es un problema para el pacto histórico, eso es un problema para la democracia en su conjunto”.

"Que se respete la democracia y que no sea a través de leguleyadas que se inhiba que uno de los sectores políticos mayoritarios del país, no pueda participar en igualdad de condiciones en las elecciones del 26", fue el llamado de la exministra y precandidata

Por su parte el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, hizo un llamado al CNE para tome una decisión frente a la solicitud de fusión que fue presentada por el Pacto Histórico a ese tribunal desde hace dos meses.

“Que el Consejo Nacional Electoral cumpla su función, no dilate más la discusión sobre la solicitud que presentamos hace dos meses para poder dar origen a un solo movimiento político entre las fuerzas que conformamos el Pacto y que permita que los derechos constitucionales a la participación y a la democracia se puedan garantizar”.

Sumado a esto el representante a la Cámara, Alirio Uribe, explicó que necesitan que se les otorgue la personería para avanzar con la realización de la consulta interna de octubre en la que se definirá quién será su candidato único a la presidencia y también, cómo quedarán conformadas las listas que presentarán al Congreso.

“Nosotros le hemos dicho al país que es la voluntad de los partidos coaligarnos en una fusión y el Consejo Nacional Electoral no le ha dado trámite a esta petición. Por eso estamos acá en un platón expresando al Consejo Nacional Electoral la importancia de que se pronuncie oportunamente”.

¿Cuándo fue presentada la solicitud por parte del Pacto Histórico al CNE?

El pasado 13 de julio el Pacto Histórico radicó ante el Consejo Nacional Electoral los documentos requeridos para solicitar la constitución de su movimiento político unitario.

Aunque según la ley el CNE cuenta con dos meses para resolver dicha solicitud, hasta el momento el tribunal electoral sigue sin tomar una decisión.

Por ahora lo que se sabe es que Altus Baquero es el magistrado que lleva este trámite y que para tomar una decisión, deberá radicarse una ponencia y luego, ser discutida y votada en la Sala Plena.