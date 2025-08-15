Sectores del Pacto Histórico hacen llamado al Gobierno nacional para garantizar elecciones del 2026

Los sectores del Pacto Histórico hicieron un llamado al Gobierno nacional para que garantice las elecciones presidenciales y al Congreso de la República, el próximo año.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El senador Pedro Flórez, que hace parte de uno de los sectores del Pacto Histórico, fue el que hizo el llamado al Gobierno en que deben estar las garantías dadas para que en 2026 puedan llevarse a cabo, de manera segura, los comicios.

Reacciones frente al proceso electoral

Enfatizó en que, especialmente, la oposición debe tener la protección garantizada.

“La política hoy no puede seguir siendo una actividad de riesgos como este, creo que es un momento en que el país se unifique en torno a la necesidad de garantizar los ejercicios democráticos y hacemos un llamado al país de unidad. El Gobierno debe garantizar las elecciones”, señaló Flórez.

Por otra parte, se pronunció sobre cómo se llevaron a cabo las honras fúnebres del exprecandidato presencial, Miguel Uribe Turbay, que precisamente fueron criticadas por el presidente Gustavo Petro debido a los mensajes que fueron pronunciados.

“Es respetable que la familia esté asumida en la tristeza y en el dolor, sin embargo, creo que se desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje simbólico de reconciliación al país, no obstante, respetamos la manera de sentir y expresar su dolor de la manera en que la consideren”, agregó.