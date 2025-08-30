Pacto Histórico solicita medidas cautelares a la CIDH con el fin de obtener la personería jurídica

El Pacto Histórico presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que pide proteger los derechos de participación política y libertad de asociación del movimiento Pacto Histórico.

En el documento argumentan que la omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del movimiento, radicada el pasado 13 de junio, constituye una vulneración al derecho fundamental de participación política. Según lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, el CNE tenía un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse, término que ya fue superado.

“Hoy le queremos decir a todos los organismos internacionales que nuestra democracia está en riesgo, con un daño que podría ser irreparable porque vulnera los derechos democráticos de los miembros de nuestro movimiento político, que es el más grande del país”, asegura el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro.

Finalmente, la solicitud pide a la CIDH ordenar al Estado colombiano adoptar medidas que garanticen la participación del Pacto Histórico en el proceso electoral, resolver de la personería jurídica, implementar medidas de protección a favor de sus dirigentes y abstenerse de decisiones administrativas que restrinjan sus derechos políticos.