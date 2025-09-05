Narcotráfico, extorsión y asesinatos, el rostro del operativo contra el Clan del Golfo en Magdalena

Santa Marta

El anuncio de la captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo en los municipios de Santa Ana, San Zenón, Pijiño del Carmen y Santa Bárbara de Pinto fue presentado por la Policía del Magdalena como un duro golpe contra la subestructura ‘Sergio Antonio Carrascal Gómez’.

Entre los detenidos figuran alias ‘Juaco’, señalado como segundo cabecilla de la organización, con más de una década en actividades criminales, y alias Gonzalo, quien lideraba cobros de extorsión en la región.

También fue detenido alias ‘Gonzalo’, cabecilla de zona en San Zenón y Santa Ana, encargado de liderar el cobro de extorsiones a empresas de alimentos y estaciones de servicio.

De igual forma, cayó alias ‘Robiño’, quien recaudaba dinero producto de las economías criminales en Santa Ana, junto a alias ‘Lucho’ y alias ‘Álvaro’. Además, serían hombres de confianza de alias ‘Juaco’ y fungían como puntos de observación.

Destacó la institución que, alias Néider, otro de los detenidos, era requerido por concierto para delinquir y homicidio. Su captura abre un nuevo capítulo en procesos judiciales pendientes, como la quema de maquinaria amarilla en 2024 durante la construcción de la vía entre Guamal y Astrea.

Al respecto, el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del departamento de Policía Magdalena, señaló que "con esta operación, desarrollada bajo la Estrategia HE2, seguimos afectando de manera contundente las finanzas criminales y el accionar del Clan del Golfo, evitando que sigan intimidando a la población con extorsiones y hechos violentos”.