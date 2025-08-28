Este es el organigrama de “cabecillas” capturados en el Magdalena, sus modus operandi y trayectoria

Santa Marta

El Magdalena le ha declarado la ‘guerra’ a las redes del multicrimen, dice el comandante de la Policía, coronel Javier Duarte, quien ha liderado los procesos investigativos para capturar a señalados “peligrosos” cabecillas de estas organizaciones criminales.

La institución, en un informe al que Caracol Radio tuvo acceso, detalla las nueve detenciones más importantes en lo corrido del año. Los aprehendidos harían parte del Clan del Golfo y del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Los Primos, estructuras con alto impacto delictivo en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira.

Las detenciones, efectuadas entre enero y agosto de 2025, se desarrollaron en distintas operaciones coordinadas por la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, como parte de la estrategia de contención a las economías ilegales y el control territorial ejercido por estos grupos armados.

Clan del Golfo: desarticulación de células logísticas, financieras y de mando territorial

Entre los capturados destacan a alias Jicho o 01, identificado como cabecilla logístico bajo el mando del sujeto conocido como SE. David Mesa Peña, quien operaba, según la Policía, en zonas estratégicas de Magdalena, Cesar y La Guajira. Este individuo tenía presuntamente una trayectoria criminal de más de 15 años y fue capturado el 30 de enero de 2025.

También fue detenido alias Care Perro, tercer supuesto cabecilla en jerarquía y señalado por la Policía de ser responsable financiero dentro de la estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal.

Alias Navarro o 19 (capturado el 6 de junio), cabecilla financiero bajo el mando de David Mesa Peña, con injerencia criminal en ocho municipios. Se destaca a Elite, líder del componente de control criminal focalizado (CCF) del grupo Los Sabaneros, con operación en dos municipios.

Alias Montoya, presunto cabecilla de zona vinculado también a David Mesa Peña; alias Valenciano y alias Camilo, ambos señalados cabecillas zonales bajo el mando de SE. Sergio Antonio Carrascal Gómez, con incidencia en cuatro y dos municipios, respectivamente.

GDCO Los Primos: neutralizados actores clave en microtráfico y sicariato

El GDCO Los Primos, estructura delictiva con fuerte presencia local, también recibió un golpe contundente con la captura de tres de sus principales jefes operativos:

Alias Declux o El Capi (capturado el 25 de febrero), quien, al parecer, era cabecilla financiero y responsable de actividades de microtráfico, con una trayectoria delictiva de más de ocho años y presencia en cuatro municipios.

Alias Mono Candela (capturado el 28 de febrero), identificado como cabecilla de sicarios de la estructura, con más de cinco años de actividad criminal en tres municipios.

El comandante de la Policía, coronel Javier Duarte, dice que las capturas de estos nueve cabecillas representan un avance significativo en la desarticulación de las redes logísticas, financieras y operativas del crimen organizado en la región Caribe.