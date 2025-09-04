49 personas han muerto por tuberculosis en lo que va del año en Santander

Desde marzo de este año hacen el llamado por frecuentes diagnósticos de tuberculosis en la capital caldense. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Bucaramanga

La Secretaría de Salud de Santander informó que hasta la semana epidemiológica 34, se han registrado 1.031 casos de tuberculosis en todas sus formas en el departamento, de los cuales 49 personas han fallecido por esta enfermedad.

De las muertes reportadas 16 corresponden a personas menores de 49 años, lo que enciende las alarmas sobre el impacto de la enfermedad en población joven y en edad productiva y 7 de los fallecidos tenían coinfección con VIH, condición que debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de complicaciones graves.

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

El secretario de Salud del departamento, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía para reconocer a tiempo los síntomas:

“Si usted presenta tos persistente por más de dos semanas, con o sin flema (especialmente si contiene sangre), pérdida de peso, fiebre o sudoración nocturna, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano”.

La Secretaría recalcó que las personas con defensas bajas o enfermedades que comprometen el sistema inmune, como el VIH, tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis.

La mayoría de casos de tuberculosis se han registrado en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja.