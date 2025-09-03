Nueva oportunidad de educación para docentes de América Latina

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), junto con el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC), presentaron el ´Centro de Desarrollo de Capacidades en Pedagogías Universitarias para el Cono Sur´, el cual tendrá sede principal en Bogotá, una sede alterna en Medellín y otra en Santafé de Antioquia.

Este proyecto pretende fortalecer la calidad docente y promover la innovación en la educación superior de América Latina y del sur global, con el fin de responder a la necesidad de formar a los docentes con metodologías innovadoras y pedagogías digitales.

Docentes con acceso a metodologías innovadoras

De acuerdo con la propuesta de la UNAD y el IESALC, los docentes podrán formarse con:

Cursos cortos

Talleres prácticos

Seminarios virtuales

Programas de mediano plazo, los cuales se enfocan en desarrollar habilidades y conocimientos específicos.

Programas formativos de largo plazo, como especializaciones y maestrías.

Doctorados

“El Centro de Pedagogías Universitarias es fundamental para capacitar a nuestros docentes universitarios, quienes son, en la mayoría de los casos expertos en un área de conocimiento, pero no siempre somos expertos dentro del ámbito pedagógico”, dijo Yuma Inzolia, directora de desarrollo de capacidades en UNESCO.

Los programas propuestos por esta institución se dirigen en la solución de problemas territoriales y comunitarios, preparando a los docentes para abordarlos a través del diálogo, la concertación, la anticipación y la adaptación a nuevas tecnologías, entre estas la inteligencia artificial.

“Este Centro representa una apuesta por consolidar un ecosistema académico que impulse la calidad, la innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible en la educación superior de la región”, añadió Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD.