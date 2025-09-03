“Presidente Petro usted se equivoca”: secretaria de Educación de Bogotá responde ante críticas

La Secretaria de Educación de Bogotá le responde al presidente Gustavo Petro por críticas a la educación.

Bogotá

A propósito de la alocución presidencial en donde el Presidente Gustavo Petro criticó la educación pública en la ciudad, desde la alcaldía respondieron y fue la misma secretaria de educación la que dio a conocer las cifras de la ciudad. Escribió en su cuenta de x.

“Presidente Gustavo Petro, se equivoca cuando afirma que Bogotá está retrocediendo en educación pública. Usted mismo dijo que “el amor se ve en el presupuesto”, por eso, mientras la mayoría de los municipios y departamentos del país ponen de sus propios recursos el 10% del gasto en educación, en Bogotá los recursos del Distrito equivalen a más del 40%”.

Aseguró la Secretaria Isabel Segovia que la ciudad esta financiando con recursos propios programas que deberían ser de resorte del Gobierno Nacional.

“Por cierto, con recursos propios la ciudad financia gastos que la Nación ha dejado de asumir en el último año y medio como: compensar la desfinanciación del ICBF en la atención a la primera infancia y aportar a la financiación en educación terciaria de jóvenes que se han visto afectados por el desfinanciamiento del ICETEX”. Aseguró Isabel Segovia.

Finalmente, la Secretaria se refirió a los resultados en las pruebas saber, a las que el presidente también se refirió durante su alocución.

“En cuanto a calidad educativa, el año anterior tuvimos un importante aumento en el puntaje global de pruebas Saber (de 260 a 263 puntos) y avanzamos en el cierre de brechas en colegios oficiales por acciones estratégicas de calidad. Los colegios oficiales tuvieron un crecimiento mayor (3 puntos), mientras que colegios privados aumentaron su puntaje global en 1 punto. Además, se destacó el salto significativo de las instituciones rurales. Este es el resultado del esfuerzo de varios gobiernos y de maestros comprometidos; difícil y fácil de controvertir adjudicárselo a sólo una administración”. Aseguró.

Finalmente desde la administración de Bogotá le hicieron un llamado al presidente Petro para que, en palabras de la secretaria de educación,” a no seguir promoviendo paros y movilizaciones que interrumpan el calendario escolar de los estudiantes”.