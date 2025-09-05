Gobernador de Norte de Santander asegura que el departamento sí le ha cumplido a El Tarrita

William Villamizar, Gobernador de Norte de Santander. "Los grupos Armados, el ELN, las disidencias deben permitir el desarrollo, no podemos estar haciendo vías y que ellos nos quemen la maquinaria". I Foto: Caracol Radio

Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, aseguró que, desde el gobierno departamental, sí le han cumplido a la comunidad de El Tarrita, pero que a la fecha es el gobierno nacional es quien continua con sus incumplimientos a estas más de 140 familias.

“Una vez se presentó la dificultad, desde la gobernación se establecieron unos compromisos, porque esta es una vía nacional y los problemas que se han generado, en parte lo había asumido la UNGRD” dijo el mandatario.

Resaltó que “la gobernación se comprometió en hacer un monitoreo constante, nosotros tenemos desde el año pasado tres cámaras, en la parte alta, media y baja, con internet satelital, donde permanentemente estamos monitoreando, para que no se vuelva a presentar una situación de estas y si se presenta, poder proteger a la comunidad. En segundo lugar tenemos el trabajo del colegio, con servicio de PAE. En arriendo, pero se está atendiendo a los niños en educación. En tercer lugar, en unos tiempos determinados se estableció unos arriendos, que los estamos cumpliendo por parte de la gobernación. Era intermitente, en unos iba la UNGRD y el otros la gobernación”.

Así mismo, William Villamizar indicó que “ya el tema de la reubicación, de adquirir un espacio para reubicar a las familia, ahí mismo sobre la vía, pero en un lugar más seguro, se correspondía a la UNGRD, así como los estudios y diseños al INVIAS”.

Enfatizó que el gobierno departamental “ha cumplido al pie de la letra los compromisos. Entendemos que ha faltado cumplir algunos compromisos por parte del gobierno nacional y la UNGRD y por eso es la protesta que se está generando, en la cual acompañamos a la comunidad, para ayudarles a buscar una solución”.

De momento, las comunidades están pidiendo que el mandatario departamental se reúna con ellos.