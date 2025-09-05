Comunidad de El Tarrita exige diálogo con el gobierno nacional

Protesta por parte de los habitantes de El Tarrita, en la vía nacional Cúcuta - Ocaña. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

Lusary Jácome, líder de los damnificados de El Tarrita, informó que continuarán con los bloqueos en la vía nacional Cúcuta – Ocaña, porque hasta el momento no les han ofrecido soluciones. Exigen el pronto encuentro con autoridades de orden nacional.

“Va a continuar el paro, se están haciendo cierres por seis horas y después se dejan pasar los carros que estén en el bloqueo. En la noche sí está libre y vamos a estar en este paro hasta el lunes, posiblemente” dijo Jácome.

Aseguró que posiblemente en las próximas horas les paguen los subsidios de arriendo que les adeudan hacen más de seis meses.

“La reunión con directivos y personal que sí toma decisiones del gobierno y de la gobernación, se realizará el lunes. Esperamos a ver a qué acuerdos se va a llegar. Entonces, hasta el momento, hasta el lunes vamos a estar en paro”.

Recordemos que son 146 las familias que resultaron damnificadas después de la avalancha presentada el pasado 31 de mayo del 2023, en la vereda El Tarrita, jurisdicción del municipio de Ábrego.