A la cárcel tres delincuentes que extorsionaban a domiciliarios y peluqueros en frontera

A la cárcel tres delincuentes que extorsionaban a domiciliarios y peluqueros en el AMC. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

A la cárcel fueron enviados dos extranjeros y un colombiano, señalados de extorsionar a comerciantes formales e informales en Villa del Rosario y Cúcuta.

Se trata de los venezolanos Víctor Alfonso Vivas Martínez, de 21 años, y Roimar Orlando Piñate Silva, de 26, quienes fueron capturados en flagrancia el pasado 26 de agosto por el Gaula de la Policía, cuando, al parecer, exigían dinero a un domiciliario a cambio de permitirle trabajar en el barrio La Parada de Villa del Rosario.

En el procedimiento judicial las autoridades incautaron dos revólveres, cinco cartuchos y un teléfono celular.

En otro caso ocurrido el pasado 28 de agosto en el centro de Cúcuta, fue capturado Junior Sebastián Sanguino Góngora, alias “El Niche”, justo en el momento en que estaría recibiendo el dinero faltante de los 400 mil pesos, que exigía como producto de la extorsión semanal a la propietaria de una peluquería ubicada en el sector.

Al parecer, el investigado amenazó a la mujer con lanzar explosivos a su negocio si no accedía a sus exigencias económicas.

La Fiscalía le imputó cargos a los procesados por los delitos de extorsión en grado de tentativa, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y extorsión agravada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.