Festival del Raspao Cartagenero hasta el 7 de septiembre en la Plaza de la Paz

La Plaza de La Paz se llenó de sabor y tradición con el lanzamiento de la quinta versión del Festival del Raspao Cartagenero, una iniciativa organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM).

Este festival, que se extenderá hasta el 7 de septiembre, reúne a 24 vendedores de la Asociación de Vendedores de Raspao de Cartagena (Asovercar) y ofrece a cartageneros y visitantes una experiencia única para disfrutar en familia.

Durante la jornada inaugural, los asistentes degustaron sabores tradicionales y propuestas innovadoras como manpiña, mangobiche, brownie, crema de coco, níspero y hasta yuca, en presentaciones de 7, 8 y 10 onzas, con precios que oscilan entre $3.000 y $7.000 pesos.

En el acto de apertura, cada uno de los raspaderos participantes recibió su certificado en Manipulación de Alimentos – Requerimientos Sanitarios, formación impartida previamente al festival gracias a la articulación entre Acodres y GEPM. Además, la Gerencia y los patrocinadores hicieron entrega de indumentaria, materiales para la preparación de los raspaos y canecas de basura, promoviendo así buenas prácticas y una adecuada disposición de residuos.

“Con esta iniciativa seguimos posicionando el raspao como un símbolo de identidad cartagenera, al tiempo que respaldamos a los vendedores tradicionales, quienes con creatividad y esfuerzo mantienen viva una tradición que es parte del alma de la ciudad”, afirmó Tannis Puello Miranda, gerente de Espacio Público y Movilidad.

Rogelio Salcedo Vergara, secretario de la Asociación de Raspaderos de Cartagena, destacó el respaldo recibido: “Estamos aquí en el quinto Festival de Raspados, dándole gracias al Distrito por su apoyo. Gracias por tenernos en cuenta e invitamos a la gente a que disfrute de este hermoso festival. Tenemos muchos sabores naturales e innovadores; yo especialmente vengo con fresa y brownie, aparte de los tradicionales.”

Los asistentes celebraron la creatividad de esta edición. Ana María Colón Guerrero, cartagenera, expresó: “Vi la invitación en las redes sociales y me encantó. Hay sabores innovadores, ¿se imaginan el sabor del níspero o de la yuca recreado en un raspado? Una cosa loca. El raspao es cultura Cartagena.”

Por su parte, Nelsi de Chávez Solano, visitante de Minnesota, Estados Unidos, agregó: “Me parece espectacular la iniciativa porque rescata mucho de las tradiciones y los valores para transmitirlos a otras generaciones.”

Con un horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., el festival invita a vivir la tradición, compartir en familia y rendir homenaje a los vendedores de raspao, embajadores de la cultura cartagenera.