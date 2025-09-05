Feria laboral Nestlé del 5 al 7 de septiembre: paso a paso y requisitos para registrarse

En Colombia varios jóvenes y adultos buscan mejorar su estabilidad económica. Incluso, son varios sectores los que han abierto convocatorias con el fin de que los colombianos tengan la posibilidad de conseguir empleo en distintos sectores.

Por otro lado, el mercado laboral del país, está atravesando un momento histórico, ya que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en julio del 2025 se ubicó en 8,8%, lo que representa la cifra más baja registrada en este mes desde el 2001.

La empresa de Nestlé conocida por su productos de alimentos y bebidas, fundada en Suiza, siendo una de las más grandes del mundo, abrió convocatoria de trabajo para más de mil personas.

Conozca aquí cómo puede registrase y cuáles son los perfiles que más buscan:

Nestlé feria laboral: Cómo registrarse

Siendo esta la feria laboral virtual más grande de Latinoamérica organizada por Nestlé, el la que más de 110 empresas líderes de Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela se unen para ofrecer más de 7.000 oportunidades laborales. Recuerde que la feria que estará disponible el 5,6 y 7 de septiembre y así podrá inscribirse:

Ingrese al portal web oficial de la feria de empleo https://www.creadoresdelcambionestle.com/login

Diligencie los en los espacio vacíos sus datos personales como:

Nombres y apellidos.

Fecha de nacimiento.

Número de identificación.

País de nacimiento.

Número de celular

Seleccione su nivel educativo (bachillerato, técnico o profesional).

Elija su nivel ocupacional (empleado o desempleado).

Acepte el tratamiento de datos personales.

Dé clic en ‘Registrarme’.

Feria laboral Nestlé: requisitos para participar

La feria laboral además de generar empleo también dará charlas para mejorar la hoja de vida, entrevistas y conocer las últimas tendencias laborales. Esto con el fin de mejorar el perfil profesional de las personas que estén en búsqueda de trabajo.

Es importante resaltar que la feria es 100% virtual y es totalmente gratis. Estos son los requisitos para participar:

Tener entre 18 y 30 años. Sin embargo, algunas de las vacantes permiten la postulación de personas mayores.

Tener perfil de LinkedIn, pues la plataforma es base para la postulación y seguimiento.

Registrarse en el portal oficial del evento, agregando todos su datos personales: https://www.creadoresdelcambionestle.com/login

Presentar la hoja de vida actualizada. Es importante que la ajuste de acuerdo al cargo en el que está interesado.

Feria de empleo Nestlé: empresas que participarán en la feria

Como se mencionó anteriormente, la feria contará con el respaldo de más de 110 compañías que operan en Colombia y varios países de Latinoamérica, algunas de las confirmadas son:

Bancolombia

Ecopetrol

Postobón

Jerónimo Martins (Tiendas Ara)

Davivienda

Grupo Bolívar

Arcos Dorados (McDonald’s)

Frisby

Manpower Group

Tiendas D1

Compensar

