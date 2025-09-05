Estas prácticas vienen desde España, hay que mirar si es tradición o costumbre: Historiador
En 10AM de Caracol Radio, estuvo Marcos González Pérez, doctor en Historia y Director del Centro Internacional de Saberes en Fiestas. Habló sobre la prohibición y el origen de los coleos de toros
Imagen de referencia de torero. Foto: Getty Images.
En su paso por el programa de Caracol Radio, 10AM, estuvo el historiador, Marcos González Pérez, quien explicó los orígenes de las corridas y otras prácticas con animales que son consideradas una tradición en Colombia.
“Pues todo esto nos llega desde España: nos llegaron los toros y luego los gallos. Luego fueron apareciendo otras formas de utilización de los animales para divertirse”, dijo González, pero más tarde añadió que, si bien las tradiciones son heredadas, eso no significa que no se puedan cambiar, asimismo pasa con las costumbres. No se trata de eliminarlas, sino de reinventarlas.
Le puede interesar: Corte Constitucional prohíbe los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos en Colombia
Más allá de solo verlo desde un marco cultural y judicial, también existen otras aristas que se pueden llegar a analizar, como en lo económico, en lo social y en las ciencias humanas: “Diría que efectivamente no se trata solamente de pensar en una descolonización de unas costumbres, que se fueron transformando en algo violento hacia los animales”.
