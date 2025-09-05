Estas prácticas vienen desde España, hay que mirar si es tradición o costumbre: Historiador

En su paso por el programa de Caracol Radio, 10AM, estuvo el historiador, Marcos González Pérez, quien explicó los orígenes de las corridas y otras prácticas con animales que son consideradas una tradición en Colombia.

“Pues todo esto nos llega desde España: nos llegaron los toros y luego los gallos. Luego fueron apareciendo otras formas de utilización de los animales para divertirse”, dijo González, pero más tarde añadió que, si bien las tradiciones son heredadas, eso no significa que no se puedan cambiar, asimismo pasa con las costumbres. No se trata de eliminarlas, sino de reinventarlas.

Más allá de solo verlo desde un marco cultural y judicial, también existen otras aristas que se pueden llegar a analizar, como en lo económico, en lo social y en las ciencias humanas: “Diría que efectivamente no se trata solamente de pensar en una descolonización de unas costumbres, que se fueron transformando en algo violento hacia los animales”.

