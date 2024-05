Haremos la edición 70 de la Feria de Manizales, si se respeta el proyecto de ley: Taurino

Un hecho histórico y en favor de los animales se consolidó el pasado martes 28 de mayo en la Cámara de Representantes de Colombia. Desde el Congreso los funcionarios aprobaron la ley que prohíbe las corridas de toros. En el documento se lee que este tipo de prácticas “socavan la integridad de formas de vida no humana”.

Ante la respuesta positiva de los representantes a la Cámara sobre el proyecto de ley, el cual ya fue aprobado en el Senado, solo falta que el presidente realice la promulgación.

Una vez se firme por el presidente Petro, habrá un periodo de tres años para que se aplique por completo la ley. Lo que se busca con este tiempo es que los trabajadores del sector encuentren alternativas laborales.

Recordemos que la lucha contra las corridas de toros lleva ya varios años en el país, más de una década. Ahora bien, este proyecto de ley en contra de la fiesta brava fue liderado por Esmeralda Hernández y Alejandro García. Ambos congresistas cuentan con el apoyo de Juan Carlos Lozada, quien se ha abanderado de esta lucha, así como de Andrea Padilla.

La noticia, por supuesto, no fue bien recibida por los taurinos, quienes argumentan que esta práctica se relaciona con cultura y arte. A su vez, detallan que “en una plaza de toros hay democracia y no violencia como en los estadios”, según César Rincón, torero.

Tras esta polémica noticia, en Caracol Radio estuvo Juan Carlos Gómez, gerente de Cormanizales, entidad que organiza la Feria Taurina y administra la Plaza de Toros de Manizales. Al mismo tiempo, estuvo Orlando Galvis, quien se dedica hace 50 años al oficio de monosabio en la Feria de Manizales.

Tanto Gómez como Galvis resaltaron su disgusto por la votación y aprobación que se presentó en el Congreso.

Por un lado, el gerente de Cormanizales indicó que esta lucha que han dado los animalistas en el Congreso no debe relacionarse con el maltrato. “Obviamente, la lucha no era por el maltrato. El peor maltrato para cualquier ser viviente es su desaparición. Los toros de lidia de nuestro país, que es una raza genéticamente desarrollada y que son solamente para la lidia, no van a desaparecer 200 cada año. Si no que desaparecerán ocho o diez mil de un día para otro”

Sobre la necesidad de esta industria, el taurino Gómez mencionó que gracias a su existencia, muchas personas se han visto beneficiadas económicamente. “Para Manizales esperaría que es la industria más importante. Basta con solo preguntarle a los hoteleros, en donde la ocupación llega entre el 70 y al 80% de su ocupación durante la Feria Manizales de taurinos. Es el mismo caso con restauranteros, centros de diversión, transporte y más.

Frente al periodo de transición, Gómez aclaró que con este, en caso de que se respete, van a celebrar los 70 años. “Vamos a invitar desde ya a más de 3000 abonados para enero del año entrante. Esto si se respeta el proyecto, como está. En esos tres años daremos la feria normal”

Mientras tanto, Galvis detalló que comenzó a los 16 años al oficio de monosabio. Por el momento, desconoce a qué se dedicará una vez transcurran los tres años de transición y se firme la ley por el presidente. Pero que no cree que se llegue a implementar.

“A mí no me preocupa qué me van a poner a hacer. Yo soy una persona taurina de nacimiento. No confío en lo que pasó en la plenaria del Congreso. Yo no estoy preocupado y mi equipo tampoco”, explicó.

Finalmente, relacionó las corridas de toros con el arte y la cultura. ”Somos taurinos por naturaleza, somos personas libres, y respetuosas de las tradiciones de la cultura y también eternamente admiradores de todas las expresiones del arte que tiene el ser humano”.