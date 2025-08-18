Cumbia sanjacintera, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia

San Jacinto vivió una jornada histórica con doble motivo de celebración: el reconocimiento oficial de su cumbia tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y la entrega de dos espacios estratégicos para el fortalecimiento cultural y económico: la Casa de la Cultura y la Casa del Artesano.

La estrategia #CumbiaViva, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, llegó a los Montes de María con una programación simbólica y participativa que rinde homenaje a quienes han mantenido viva esta manifestación, ícono de Colombia e incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, realizó la entrega protocolaria de la Resolución 0321-2024, que certifica el reconocimiento oficial.

“Hoy escribimos una nueva historia para San Jacinto, empezamos a fortalecer lo nuestro. Nuestros niños y niñas cuentan ahora con este espacio cultural que les permitirá seguir desarrollando sus talentos, que la gaita nunca se silencie y que las nuevas generaciones no dejen de formarse. Que los gestores culturales sigan creyendo en nosotros”, expresó Merly Viana Pérez, alcaldesa del municipio.

La Casa de la Cultura se convierte en el nuevo corazón cultural de San Jacinto, un espacio para la formación artística, la preservación de la memoria local y la proyección del patrimonio musical y oral del Caribe colombiano. Allí, las nuevas generaciones podrán aprender de los maestros portadores de saberes y fortalecer su sentido de identidad.

Por su parte, la Casa del Artesano, que será operada por Artesanías de Colombia, representa un impulso decisivo para la economía creativa del municipio y el trabajo de los artesanos de Bolívar.

Este centro se proyecta como una vitrina permanente para mostrar y comercializar creaciones en hilo, fique, madera, tejido y otras técnicas tradicionales que han hecho célebre a los Montes de María.

“Este es un respaldo real a la economía local y a la dignificación del oficio artesanal y musical. San Jacinto no solo será reconocido por su música y su historia, sino también por la calidad de su arte hecho a mano”, destacó la alcaldesa.

Estas entregas se realizaron en el marco del Festival Autóctono Nacional de Gaitas, que este año llega a su versión número 33, consolidándose como el evento cultural más representativo de los Montes de María, celebrado del 14 al 17 de agosto.