Desde la cárcel El Pedregal presuntamente intentaban extorsionar a un hombre en Marinilla

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Alberto Díaz Villada, alias Pitbull, y Neider Camilo Aguirre Cano, investigados por la presunta extorsión a un hombre en el municipio de Marinilla, oriente antioqueño.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando la víctima fue contactada a través de redes sociales por el perfil de una mujer, con quien compartió su número telefónico e información privada.

Posteriormente, el hombre comenzó a recibir llamadas amenazantes en las que le advertían de una supuesta relación sentimental con “la mujer del patrón”. En dichas comunicaciones le exigían entre uno y dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

Ante la presión, la víctima consignó $1.900.000 a cuentas bancarias que, según estableció la Fiscalía, habrían sido abiertas por los procesados desde prisión.

Las labores investigativas del CTI permitieron determinar que las llamadas extorsivas se realizaban desde un teléfono ubicado en la cárcel El Pedregal, en Medellín, aparentemente desde la celda de alias Pitbull.

Cabe señalar que Díaz Villada y Aguirre Cano ya se encontraban condenados por otros delitos: el primero por secuestro extorsivo y el segundo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El CTI y el Ejército Nacional notificaron a los procesados de la nueva orden de captura en el establecimiento penitenciario donde permanecen recluidos. En audiencias preliminares, ambos no aceptaron los cargos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada imputados por una fiscal destacada ante el Gaula.