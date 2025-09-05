El poderoso Quintero de Medellín que la Fiscalía “olvidó”. (III)
6AM de Caracol Radio ha tenido acceso a material probatorio que comprometería a Miguel Quintero, hermano de Daniel, quien fuera alcalde de Medellín y ahora es precandidato presidencial, en altas movidas de poder, influencias y contrataciones en ese cuatrienio.
Se trata de testimonios y declaraciones numerosas que mencionan a Miguel Quintero, pero también de amplio material gráfico que está en la Fiscalía.
En una foto del 26 de abril de 2020, que conoció Caracol Radio, se ve el círculo más cercano de Miguel Quintero, Liévano y Villada, quienes hacen parte del escándalo de Metroparques, que ya les costó sanción de la Procuraduría General.
En la foto, los acompaña Juan Alexander Pino Jaramillo, amigo de Miguel Quintero. A Pino se le recuerda por sus vínculos a una empresa llamada J. Pino. A esa empresa se le entregan los contratos del mantenimiento del Parque de las Aguas, a través de Metroparques, por más de 2.400 millones de pesos. Esta es una de las empresas a través de las que se habrían direccionado más de 10 mil millones de pesos en contratos de Metroparques.
¿Qué pasado en el caso contra Alexander Pino?
A Juan Alexander Pino ya le aplicaron extinción de dominio en un restaurante, una camioneta Jeep Wrangler (valorada en 500 millones) y una motocicleta BMW de alto cilindraje. Todos estos bienes adquiridos por hechos de corrupción, según la Fiscalía, en escrito de acusación en poder de Caracol Radio.
Además, se advierte que J.Pino y Cyan, otra de las empresas que contrataba con Metroparques, estarían detrás de retiros de dinero en efectivo.
Más dudas que certezas alrededor de Miguel Quintero, señalado como el gran poder detrás de la gestión del alcalde Daniel Quintero, en Medellín. Y algunas inquietudes que merecerían juiciosa respuesta de parte del hermano mayor de los Quintero.
Preguntas a Miguel Quintero
Lo que ha revelado Caracol Radio esta semana es fáctico, sustentado con testimonios y material probatorio de entidades de investigación, control y sanción del Estado. La invitación es a que responda preguntas concretas.
Si en el más alto cargo que ha ocupado Miguel Quintero, el sueldo no era superior a los 7 millones de pesos, ¿por qué en documentos que tienen los entes de control se exhibe mucha prosperidad, representada en fincas, relojes de lujo, vehículos y armas?
- ¿Sabe quién era alguien conocido como “El Montañero”, que hacía parte de la Reforestadora El Líbano, y fue asesinado en marzo de 2024?
- ¿Qué relación tiene o ha tenido con una Toyota TXL blanca, de placas GXK 272?
- ¿Cuál es el objeto de los constantes viajes que ha hecho a Panamá?
- ¿En estos y otros viajes ha tenido reuniones con ex colaboradores de la administración de su hermano hoy vinculados a procesos judiciales?
- ¿Qué responde a las numerosas denuncias que sobre él ha recibido la Fiscalía, desde 2022, y que lo vincularían con episodios de corrupción?
- ¿Conoce los testimonios sobre él que están haciendo curso en la Dirección Especializada contra la Corrupción, en Bogotá?
- ¿Qué relación tiene con un apartamento que habría recibido con las únicas condiciones de “pegarle una revisadita y pagar la administración mensualmente”?
- ¿Envió a conocidos y amigos fotos del desarrollo en las obras de una casa finca de su propiedad? ¿De dónde obtuvo los recursos para construirla?
- ¿Además de un lujoso reloj Rolex, qué otros regalos le ha traído “el niño Dios”, según refirió a personas allegadas?
- ¿Ha tenido control o manejo de armas? ¿Por hobbie o por seguridad?