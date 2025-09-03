En el marco de la ley Ángel rescatan al perrito Copito quien era maltratado en una vivienda

Manizales

En las últimas horas se desarrolló un operativo de rescate de un perrito conocido como copito, el cual sufría múltiples maltratos por parte de su dueña. La Policía la secretaría de Medio Ambiente lograron entrar a la vivienda y poner a disposición de la unidad de protección animal a este perrito

En el sector de Liborio los vecinos denunciaron que en una vivienda se escuchaban maltratos constantes al perrito identificado como copito, quien según consta en algunos videos recibía bastonazos y demás agresiones.

“Nosotros empezamos pues también a preguntar cómo era esta persona o si era si tenían pues alguna condición, efectivamente nos dicen que es una paciente psiquiátrica, por lo cual también solicitamos ayuda de la Secretaría de Salud con el programa Estoy contigo para que también se hiciera un abordaje integral, tanto pues para cuidar la vida del animal como también pues la vida de la persona”, informó Yesica Quiroz, Secretaria de Medio Ambiente de Manizales

Ante este panorama la secretaría de Medio Ambiente, Salud y Policía realizaron un operativo de rescate, teniendo en cuenta que la persona dueña del canino sufre una enfermedad mental.

“El perrito fue valorado por los médicos veterinarios, el canino tiene cierto miedo y ya presenta una condición de miedo que no se deja tocar mucho porque le molesta. Entonces es un perrito que reacciona a pocos movimientos o acciones”, dijo Quiroz.

Este operativo no es tan común y se realizó también en el marco de la nueva ley Ángel que busca proteger a los animales como seres sintientes.

En este operativo se pudo verificar que efectivamente copito era maltratado constantemente y fue enviado a la Unidad de Protección Animal para realizar diferentes exámenes que determinen su estado de salud

La persona dueña del perrito fue capturada en flagrancia por estos hechos, sin embargo, por su condición de salud podría considerarse como inimputables.

¿ Qué es la ley Ángel?

Es una nueva legislación en Colombia que fortalece la lucha contra el maltrato animal al aumentar las penas, establecer sanciones para diferentes grados de crueldad (leve, moderada y grave), permitir el ingreso policial a domicilios bajo ciertas condiciones, e incluir la capacitación sobre protección animal para los condenados. La ley busca actualizar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y fue nombrada en honor a un perro víctima de un brutal maltrato.

Aspectos clave de la Ley Ángel:

Endurecimiento de penas:

Aumenta las penas de prisión y las multas para quienes maltraten a los animales, llegando a 6 o 7 años de cárcel y multas de hasta 60 salarios mínimos.

Clasificación del maltrato:

Distingue entre diferentes niveles de maltrato: