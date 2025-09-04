Tribunal deja en firme medida de aseguramiento en cárcel contra el prófugo Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en cárcel contra el prófugo Carlos Ramón González, por el saqueo de la UNGRD.

En la decisión de segunda instancia, también se incluyó el delito de lavado de activos, que había sido excluido de la imputación.

“Revocar el ordinal primero del auto proferido el 3 de julio de 2025 por un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en función de control de Garantías, y, en su lugar, decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos en contra de CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN”, se lee en la providencia.

Para la justicia colombiana, existe evidencia suficiente para inferir que, el exdirector del Dapre y del DNI, fue el líder que, a través de Olmedo López, gestionó el pago de $3 mil millones a Iván Name y $1 mil millones a Andrés Calle a cambio de agilizaran el trámite de las reformas sociales del Gobierno. Ambos expresidentes del Congreso, permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota por estos hechos.

Habría ordenado el pago de esos millonarios sobornos para comprar respaldo político en el Congreso.

A pesar de la solicitud que hizo la Fiscalía, Interpol sigue sin expedir circular roja en contra del alto exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro que, ahora goza de asilo político en Nicaragua, mientras avanzan investigaciones por un supuesto apoyo diplomático en Colombia para obtener el beneficio con el cual hoy evade a la justicia.