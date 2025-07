“¿Soy sospechoso por ser amigo del presidente?, ¿por haber sido guerrillero?”: Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá dictó este jueves 3 de julio medida de aseguramiento en una cárcel contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González por su presunta participación en el entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo- UNGRD-.

En el fallo conocido en primicia por Caracol Radio se ordenó expedir orden de captura en su contra por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Se excluyó el de lavado de activos.

Tras conocer esta decisión, Carlos Ramón González - quien estaría en Nicaragua- tomó la palabra para insistir en que es inocente:

“Estamos frente a un acto de incriminación que tiene una motivación clarísima. Yo me siento como en esas películas cuando incriminan a las personas y digo, esto es absurdo ¿de dónde? yo me examino en cada uno de mis conductas, de mi comportamiento, de mis acciones y no encuentro una que me haga pensar que por ahí pude haber cometido un error. ¿En qué momento cometí el delito?“, dijo el alto exfuncionario.

Y agregó: “¿Por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero? ¿Por qué soy sospechoso? Solamente se le cree a un señor (Olmedo López) que no es capaz de hilar un testimonio con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, nada claro, de ahí, entonces lo pegan a todo su entramado de corrupción y entonces, ¡uy!, Carlos Ramón el corrupto”, dijo.

La Fiscalía apeló la exclusión del delito de lavado de activos y la defensa la medida de aseguramiento. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolverá.