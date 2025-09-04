Ruptura entre Gobierno Petro y Congreso: ¿Qué pasará con Reformas Tributaria y a la Salud?

Colombia

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional dejó en evidencia la ruptura entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.

Minutos después de darse la elección de Camargo, el presidente Petro, a través de la directora del DAPRE, Angie Rodriguez, pidió la renuncia a tres de sus ministros: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, de la Alianza Verde, Julián Molina, ministro TIC, del Partido de la U y Diana Morales, ministro de Comercio, del Partido Liberal.

¿Cuáles son los proyectos pendientes?

Ahora, a un año restante de Gobierno, la pregunta es qué pasará con las iniciativas clave para el Gobierno, como la recién radicada Reforma Tributaria, la Reforma a la Salud y el nuevo proyecto de sometimiento a la justicia.

¿Qué dicen analistas al respecto?

A propósito, para el analista político, Gabriel Cifuentes, la derrota del Gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte demuestra la erosión de las mayorías en el Senado, esto sumado al inicio de la campaña electoral de cara al 2026.

“La derrota de ayer demuestra la erosión de las mayorías del gobierno en el Senado, la fractura cada vez más evidente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y va a ser muy difícil que el Gobierno pueda pasar proyectos de alto calibre, no solo por la falta de mayoría, sino porque es una cuarta legislatura donde suele ser estéril el trabajo legislativo, dado que se cruza con una campaña”.

Así mismo, para la subdirectora de Pares, Laura Bonilla, el Gobierno del presidente Petro ya no podrá aspirar a tener una buena relación con el legislativo.

“Eso lo que termina haciendo es que el Gobierno pierda por completo las mayorías, o sea, ya pierda perfectamente las mayorías en el Senado y pues no va a poder aspirar en este momento a tener, no solamente una buena relación, sino a tener una relación pragmática con este. Entonces eso va a implicar que la Reforma Tributaria que se estaba tratando, la ley de financiamiento de mover, pues no va a tener trámite en el Senado, o sea, eso no va a pasar en Senado y pues todo lo que venga como iniciativa legislativa tampoco”.

De igual modo, para el consultor y analista político, Jairo Libreros, los proyectos de ley propuestos por el ejecutivo se convertirán en inviables para el Congreso.

“Rota la coalición política con el petrismo, todos los proyectos de ley del ejecutivo, por ejemplo, el de financiamiento, el de sometimiento a la justicia y el de la salud, son inviables y naufragarán en las comisiones constitucionales del Congreso, para demostrarle a los electores que los partidos otrora clientelistas, ahora son alternativa real de poder”.

Hay que mencionar además que en el caso de la Reforma a la Salud el trámite de su tercer debate está estancado desde hace 5 meses en la Comisión Séptima del Senado y el que nuevo proyecto de sometimiento, que está por iniciar su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.