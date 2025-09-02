Muere reconocida docente en grave accidente de tránsito en Belalcázar, Caldas

Manizales

En un grave accidente de tránsito que se registró en las últimas horas en vías del municipio de Belalcázar, murió Gilma González, reconocida docente de ese municipio. Autoridades investigan las causas que originaron los hechos

“Los hechos apenas son materia de investigación, lo que podemos aportar es que hay dos motos involucradas, dos menores de edad los cuales uno de ellos que conducía la moto o los dos fueron trasladados al hospital tal San José de nuestro municipio y uno de ellos pues presenta una fractura en la mano”, dijo el alcalde del municipio de Belalcázar Fabio Andrés Ramírez

El accidente de tránsito en Belalcázar cobró la vida de una docente. Se trata de Gilma González. El alcalde del municipio Fabio Andrés Ramírez dijo que el accidente ocurrió frente a la estación de servicio Santa Lucía, vía El Cairo-Belalcázar.

¿Dónde laboraba la docente?

En el hecho auxiliaron a dos personas lesionadas, pues la profesora estaba sin signos vitales cuando llegaron los organismos de socorro . En el siniestro vial se vieron involucradas dos motos y una turbo. Gilma conducía una de las motocicletas, laboraba en la IE Cristo Rey, sede Rafael Pombo.

“Nuestro municipio está de luto porque realmente la profesora Gilma era una persona una profesora muy querida en nuestro municipio, muy apreciada y realmente este trágico accidente nos cobra la vida de una persona muy valiosa de nuestro municipio”, dijo el mandatario.

Autoridades de tránsito realizaron el croquis del accidente para identificar las causas que lo originaron