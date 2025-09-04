Precio del dólar en Venezuela para este 4 de septiembre de 2025: cifra oficial reportada por el BCV

A lo largo del 2025, el dólar en Venezuela ha experimentado una constante subida debido a diferentes factores que evidencian además la depreciación del bolívar. Uno de ellos, tiene que ver con la compra de la divisa en el interior del país para evitar los efectos que genera la tasa de cambio.

Por otra parte, las sanciones impartidas por Estados Unidos sobre el petróleo y el gas también inciden en la llegada de dólares. Esto hace que el Banco Central de Venezuela no cuente con la cantidad suficiente de divisas que le permita combatir la brecha cambiaria.

“Un elemento importante en esta coyuntura es la caída del 50% en el flujo de liquidación de dólares desde el Estado hacia el sector privado a través de las mesas de intervención de los bancos y las subastas”, señaló Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, a través de un video compartido desde sus redes sociales.

Esta situación también ha llevado a que muchas personas y empresas deban acudir al mercado paralelo para que puedan comprar dólares ante la escasez que se presenta en la oferta oficial. Sin embargo, esto supone un precio más alto con tal de enfrentar el constante incremento que se presenta en territorio venezolano.

Este es el precio del dólar en Venezuela para este jueves 4 de septiembre de 2025

De acuerdo al reporte publicado por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este jueves 4 de septiembre de 2025 es de 151,76270000 bolívares, lo que marca un nuevo incremento con respecto a la cifra del día anterior (150,79520 bolívares).

Por otra parte, la entidad también emitió los valores correspondientes a las demás divisas que se manejan en el país. Estos son:

Euro: 177,01753090 bolívares

177,01753090 bolívares Yuan chino: 21,24932791 bolívares

21,24932791 bolívares Lira turca: 3,68673825 bolívares

3,68673825 bolívares Rubio ruso: 1,87574173 bolívares.

Al igual que el dólar, cada una de ellas también ha registrado un alza en su precio frente a la cifra otorgada el día anterior, lo que evidencia la continua depreciación que está teniendo el bolívar en el mercado debido a factores como la hiperinflación y la falta de confianza en esta moneda.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 4 de septiembre

En su informe diario, el Banco Central de Venezuela también entregó el valor que manejan las casas de cambio para este jueves 4 de septiembre de 2025. Estos son:

Banco Mercantil: 150,9893 bolívares por compra y 152,0000 bolívares por venta.

150,9893 bolívares por compra y 152,0000 bolívares por venta. BBVA Provincial: 151,9995 bolívares por compra y 152,5544 bolívares por venta.

151,9995 bolívares por compra y 152,5544 bolívares por venta. Banesco: 151,2236 bolívares por compra y 150,5261 bolívares por venta.

151,2236 bolívares por compra y 150,5261 bolívares por venta. Banco Exterior: 150,7952 bolívares por compra y 150,7952 bolívares por venta.

150,7952 bolívares por compra y 150,7952 bolívares por venta. Banco Sofitasa: 149,6277 bolívares por compra y 150,8251 bolívares por venta.

149,6277 bolívares por compra y 150,8251 bolívares por venta. Otras Instituciones: 151,8296 bolívares por compra y 152,9418 bolívares por venta.

Cabe recordar que actualmente el dólar en Venezuela maneja un precio más alto con respecto al salario ,mínimo (130 bolívares) tras superar esta barrera durante el mes de agosto. Aquí no se toman en cuenta los bonos gubernamentales que otorga el gobierno como una medida para combatir la hiperinflación.