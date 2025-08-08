Inflación anual, a julio, aumentó y llega a 4.90%

Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

En julio, la inflación en Colombia fue del 4.90%, con un leve incremento en comparación con junio cuando se ubicó en el 4.82%, confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola señaló que este aumento en el índice de precios al consumidor se explicó por el comportamiento anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como de alimentos y bebidas no alcohólicas.

En los últimos 12 meses, las divisiones que más afectaron el bolsillo de las familias fueron: restaurantes y hoteles con un 7.59%, educación registró una variación anual de 7,56%, siendo esta la segunda mayor variación anual, transporte y salud reportaron un incremento del 5.36%.

La división Información y comunicación registró una variación anual de -1,10%, siendo esta la menor variación anual.

En julio de 2025 la mayor disminución de precio se registró en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-27,11%).

El DANE informó que el comportamiento mensual del IPC total en julio fue del 0,28% y se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,82%) y Salud (0,39%).