El Bolívar en Venezuela se devalúa con el aumento del dólar HOY, 8 de agosto: esto dice el BCV

El dólar en Venezuela va en aumento pese a que en un informe que publicó en julio de este año el Banco Central de Venezuela, en el que decía que la economía venezolana va en crecimiento y en una recuperación “estable” con un porcentaje del 6,65%.

El alza del dólar ha provocado que la moneda local de Venezuela (el bolívar), pierda atractivo en mercados internacionales, también, causando que cada vez sea más difícil poder comprar productos del extranjero, sin contar la inflación que ha vendio incrementando dentro del país.

Según el portal Trading Economics, el cual se dedica a realizar análisis económicos y brindar herramientas para profesionales que se dedican al mercado financiero, expuso que, la tasa de inflación en Venezuela aumentó un 136 % en marzo de 2025. Asimismo, la tasa de inflación promedió el 3527,03 % desde 1973 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico del 344509,50 % en febrero de 2019 y un mínimo histórico del 3,22 % en febrero de 1973.

Esto contradice lo que expone el BCV, pues afirman que en realidad la economía está en proceso de recuperación. Por otro lado, el último informe que detalla la política monetaria del país, fue publicado en abril del 2022. Es esencial conocer el precio vigente del dólar en el país, pues permite realizar un análisis frente a la devaluación del Bolívar.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 8 de agosto 2025 según el BCV

El dólar en Venezuela los últimos días ha estado en aumento, según mostró el Banco Central de Venezuela, el dólar hoy 8 de agosto se cotiza en 130,0652 bolívares. Pese a que no aumentó mucho desde la última vez, ayer 7 de agosto, cerró el día con 129,0535 bolívares.

El Banco Central de Venezuela no tiene actualizaciones recientes o informes que dejen entre ver cómo está actualmente el mercado económico frente al constante aumento del dólar. Tenga en cuenta también, que la compra y venta de dólares en Venenzuela, depederan del banco o casa de cambio al que se dirija.

Tasas de Cambio en Venezuela HOY, según BCV

Banesco | compra 127,6113 – venta 128,0462

| compra 127,6113 – venta 128,0462 Banco Nacional de Crédito BNC | compra 125,4832 – venta 126,2070

| compra 125,4832 – venta 126,2070 BBVA Provincial | compra 126,2801 – venta 126,2802

| compra 126,2801 – venta 126,2802 100% Banco | compra 128,8995 – venta 128,9700

| compra 128,8995 – venta 128,9700 Banplus | compra 126,2748 – venta 127,9905

| compra 126,2748 – venta 127,9905 Otras Instituciones | compra 126,8770 – venta 126,4310

Dólar en Colombia HOY, 8 de agosto

El dólar en Colombia ha estado bajando considerablemente en los últimos días, representando una leve mejora para el peso colombiano. El día de ayer, 7 de agosto cerró el día con un valor de $4.049 pesos. Hoy 8 de agosto el precio del dólar sigue cayendo, cotizándose en $4.049 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República, si quiere saber más sobre el dólar en Colombia, haga click aquí.