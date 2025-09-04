Pequeños mineros de carbón de Boyacá y Cundinamarca dicen que el Gobierno les ha incumplido acuerdos

Paipa

Los pequeños mineros de carbón de Boyacá aseguran que el Gobierno Nacional no les ha cumplido con los compromisos pactados el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con los líderes de este gremio en Boyacá, el Gobierno Nacional y su representante el señor ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, GENSA S.A., la Agencia Nacional de Minería, la CAR Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), han incumplido los puntos a los que se llegó para el levantamiento del paro de mineros del carbón de Boyacá y Cundinamarca.

“En algunos puntos ha habido unos pequeños avances, pero definitivamente en los puntos más importantes para nosotros no hay claridad. Todavía no hay avance. Con la propuesta de la reforma tributaria, definitivamente sigue el ataque tributario en contra de los mineros de carbón. También está un decreto que está elaborando el Gobierno Nacional de imponer a las minas una tarifa adicional del 20% a los servicios de energía. Por otro lado, la contratación de 60 mil toneladas de carbón que era para el mes de septiembre, octubre y noviembre, pues no se ha dado. Tampoco ha habido un pronunciamiento acerca de esa situación”, aseguró Yolman Pedraza, vocero de los pequeños mineros de carbón de Boyacá.

Por otro lado, Pedraza asegura que Gensa S.A. S.A.S., no los ha contactado para darles a conocer de qué manera se va a realizar el pago de $11.000 millones que deben el próximo lunes 7 de septiembre.

“El pago pendiente por más de 11 mil millones de pesos para los carboneros de Boyacá, que está proyectado para el 7 de septiembre, no sabemos si se va a efectuar o no, ya que tampoco ha habido ningún pronunciamiento por parte de Gensa, pero pues la verdad ya estamos muy cerca de la fecha y no hay como una claridad al respecto. Entonces, la situación es bien compleja porque no hay avances”, agregó Pedraza.

En cuanto a la formalización y legalización de títulos mineros, el vocero en Boyacá de los pequeños mineros asegura que no ha habido ningún acercamiento de las corporaciones autónomas, ni de la Agencia Nacional de Minería con los mineros.

“Con la Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá y la CAR Cundinamarca, se había acordado realizar unas mesas de trabajo para hacer jornadas de evaluación de estudios pendientes, pues hay muchos casos de muchísimos titulares, y la idea era que el 15 de agosto se hicieran unas mesas de trabajo para que la gente, los titulares mineros, los pequeños mineros pudieran ir a las entidades para mirar cómo van sus trámites, ya sean solicitudes de legalización, sean áreas de reserva especial o fueran evaluaciones de instrumentos técnicos como PTO o en las corporaciones de modificaciones de licencia ambiental o permisos o dependiendo de cada caso específico. Pero desafortunadamente no se ha dado eso”, señaló.

Por último, señalan que de persistir el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional con los acuerdos realizados el pasado 7 de agosto, volverán a las vías de hecho.

Comunicado emitido por los pequeños mineros de Boyacá y Cundunamarca. Ampliar