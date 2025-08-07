¿Qué pasa con los migrantes deportados desde EE.UU. a terceros países que no son su lugar de origen?

Dos de los principales funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos fueron destituidos en medio de las quejas del zar fronterizo sobre el número de detenciones y deportaciones que dijo no son suficientes. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Expulsar migrantes a terceros países que no son su lugar de origen se está convirtiendo en una piedra angular de la estrategia de deportación del presidente Donald Trump.

El creciente número de acuerdos de deportación con terceros países por parte del gobierno demuestra un firme deseo de explorar todas las vías posibles para cumplir la promesa de Trump de deportar a un número récord de extranjeros, este año un millón.

El responsable de la frontera, Tom Homan, afirmó que Estados Unidos pretende firmar acuerdos de deportación con terceros países con “muchos países” para apoyar los planes de deportación del gobierno. El gobierno ha contactado o planea contactar a aproximadamente 51 países para que acepten las deportaciones de extranjeros desde Estados Unidos, según un informe de junio del New York Times.

En entrevista con Caracol Radio, Ariel Ruiz Soto, analista senior de Migration Policy Institute (MPI) aseguró que “hemos visto que muchos más paises están diciendo que están dispuestos a recibir personas que no son sus ciudadanos, por razón de negociar no solo políticas monetarias con Estados Unidos, sino por negociar tratados de comercio con Estados Unidos para remover aranceles”.

De acuerdo con Ruíz Soto, “según la administración Trump, las personas que se están enviando a esos terceros países es porque sus paises de origen no los buscan recibir, me refiero particularmente Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros paises que Estados Unidos considera como no colaborantes en este tipo de acuerdo de repatriación”.

¿Qué pasa con los indocumentados enviados a otras naciones que no son su país de origen?

El analista de MPI afirmó que “algunos países como por ejemplo Costa Rica, al principio dijo que iba a ser un puente de deportaciones desde Costa Rica a su país de origen, Bangladesh, India o Pakistán, pero como no pudieron, porque no tiene acuerdos de repatriación con estos países, las personas se quedan estancadas en esos paises de tránsito, y al final del día Costa Rica les ofreció una oportunidad para poder solicitar asilo”.

“En Sudán o Rwanda, no necesariamente tiene que hacer lo mismo cuando un país acuerda recibir personas deportadas, no significa que tienen la responsabilidad de darles protección o asilo, esa es la diferencia entre Acuerdos de Tercer País, a comparación de los acuerdos que ahora está haciendo Trump con otros países, el acuerdo por ejemplo con Panamá y Costa Rica, no eran acuerdos de tercer país, por lo que no heredan la responsabilidad de brindar protección a estos indocumentados”.

Agregó que los indocumentados en estos países con acuerdos, “quedan a la deriva, o algunos paises ofrecen algún tipo de estatus legal mientras los migrantes logran regresar a sus paises de origen. Según el presidente Trump esto lo hace no solo para tratar de reducir la intención de migrar irregularmente a Estados Unidos, sino también para que los paises de origen firmen acuerdos de repatriación con su administración”.

Colombia no tiene un acuerdo de repatriación igual de flexible a los que actualmente tiene Estados Unidos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos son los paises que están recibiendo vuelos de deportación con ciudadanos mixtos provenientes de Estados Unidos: