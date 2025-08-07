¿Qué pasa con los migrantes deportados desde EE.UU. a terceros países que no son su lugar de origen?
La administración Trump se ha acercado o planea acercarse a aproximadamente 51 países para que acepten deportaciones de no ciudadanos de Estados Unidos.
Expulsar migrantes a terceros países que no son su lugar de origen se está convirtiendo en una piedra angular de la estrategia de deportación del presidente Donald Trump.
El creciente número de acuerdos de deportación con terceros países por parte del gobierno demuestra un firme deseo de explorar todas las vías posibles para cumplir la promesa de Trump de deportar a un número récord de extranjeros, este año un millón.
El responsable de la frontera, Tom Homan, afirmó que Estados Unidos pretende firmar acuerdos de deportación con terceros países con “muchos países” para apoyar los planes de deportación del gobierno. El gobierno ha contactado o planea contactar a aproximadamente 51 países para que acepten las deportaciones de extranjeros desde Estados Unidos, según un informe de junio del New York Times.
En entrevista con Caracol Radio, Ariel Ruiz Soto, analista senior de Migration Policy Institute (MPI) aseguró que “hemos visto que muchos más paises están diciendo que están dispuestos a recibir personas que no son sus ciudadanos, por razón de negociar no solo políticas monetarias con Estados Unidos, sino por negociar tratados de comercio con Estados Unidos para remover aranceles”.
De acuerdo con Ruíz Soto, “según la administración Trump, las personas que se están enviando a esos terceros países es porque sus paises de origen no los buscan recibir, me refiero particularmente Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros paises que Estados Unidos considera como no colaborantes en este tipo de acuerdo de repatriación”.
¿Qué pasa con los indocumentados enviados a otras naciones que no son su país de origen?
El analista de MPI afirmó que “algunos países como por ejemplo Costa Rica, al principio dijo que iba a ser un puente de deportaciones desde Costa Rica a su país de origen, Bangladesh, India o Pakistán, pero como no pudieron, porque no tiene acuerdos de repatriación con estos países, las personas se quedan estancadas en esos paises de tránsito, y al final del día Costa Rica les ofreció una oportunidad para poder solicitar asilo”.
“En Sudán o Rwanda, no necesariamente tiene que hacer lo mismo cuando un país acuerda recibir personas deportadas, no significa que tienen la responsabilidad de darles protección o asilo, esa es la diferencia entre Acuerdos de Tercer País, a comparación de los acuerdos que ahora está haciendo Trump con otros países, el acuerdo por ejemplo con Panamá y Costa Rica, no eran acuerdos de tercer país, por lo que no heredan la responsabilidad de brindar protección a estos indocumentados”.
Agregó que los indocumentados en estos países con acuerdos, “quedan a la deriva, o algunos paises ofrecen algún tipo de estatus legal mientras los migrantes logran regresar a sus paises de origen. Según el presidente Trump esto lo hace no solo para tratar de reducir la intención de migrar irregularmente a Estados Unidos, sino también para que los paises de origen firmen acuerdos de repatriación con su administración”.
Colombia no tiene un acuerdo de repatriación igual de flexible a los que actualmente tiene Estados Unidos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estos son los paises que están recibiendo vuelos de deportación con ciudadanos mixtos provenientes de Estados Unidos:
|País
|Vuelo de Deportación
|Eswatini
|Cinco migrantes de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen fueron deportados. Segun la adminstracion Trump, el vuelo transportaba a personas condenadas por diversos delitos, como asesinato, homicidio y violación infantil.
|El Salvador
|238 migrantes venezolanos a una conocida prisión de máxima seguridad de El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que eran terroristas y miembros de una pandilla violenta.
|México
|Hasta finales de abril, México había recibido a aproximadamente 6000 migrantes no mexicanos procedentes de Estados Unidos, según la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
|Guatemala
|El presidente Bernardo Arévalo, anunció en febrero que su país había acordado aceptar a nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos y que aumentaría los vuelos de deportación desde ese país en un 40%. Aseguró que no ofrecerá vía para asilo en su nación.
|Costa Rica
|Aceptó a aproximadamente 200 nacionales de terceros países en dos vuelos estadounidenses diferentes hasta finales de febrero, según un informe de Human Rights Watch de mayo.
|Panamá
|Estados Unidos ha deportado a cientos de personas a Panamá desde febrero como parte de un acuerdo para que el país sirva de “puente” mientras Estados Unidos asume los costos financieros. Los migrantes provienen de países como Irán, India, Nepal, Sri Lanka, Pakistán, Afganistán y China.
|Rwanda
|Estados Unidos pagó al gobierno de Ruanda 100.000 dólares para aceptar a un ciudadano iraquí en abril y acordó acoger a 10 deportados más,
|Sudán del Sur
|Estados Unidos deportó a ocho hombres a Sudán del Sur en julio. Algunos de los hombres deportados provenían de Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam.
|Kosovo
|Esta nación balcánica sin litoral en Europa acordó acoger a 50 extranjeros deportados desde Estados Unidos en junio. El acuerdo permitiría a los extranjeros ser “reubicados temporalmente” antes de ser devueltos a su país de origen.