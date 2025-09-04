“Mentirosos sucios”: presidente Petro niega que su intención fuera tomarse la Corte Constitucional

Colombia

Una vez aterrizó en Japón, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la derrota que sufrió su gobierno en la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional. La plenaria del Senado, con 62 votos contra 41 determinó que el reemplazo de José Fernando Reyes será el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo.

En primer lugar, el mandatario negó que Balanta fuera la candidata del ejecutivo y que su eventual llegada representara que se iban a tomar la Corte Constitucional: “Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hece tres dias”.

El presidente aseguró que en el Gobierno “simplemente nos inclinamos por la persona más decente, que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”.

Pese a ello, asevera que “el Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso” y cuestionó el rol de Camargo como defensor del Pueblo: “¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del pueblo haya siquiera alzado la voz?”.

Con esta decisión del Senado, dice Petro, “quieren devolver la justicia al Duquismo, al cártel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”.