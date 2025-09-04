Quedó en libertad presunto testaferro de disidencias del frente 36 capturado en Medellín

Antioquia

Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias Choriz o, fue capturado el pasado 27 de agosto en Medellín por el CTI de la Fiscalía y el Gaula militar del Valle de Aburrá. Un juez penal ambulante de Antioquia, con función de control de garantías, legalizó la captura, pero durante el procedimiento judicial suspendió la audiencia durante tres días. Cuando la retomó y al escuchar los argumentos de la defensa, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.

Según el reporte de la fiscalía, alias Chorizó seguirá vinculado a la investigación: “NO EXISTE por el momento elementos materiales probatorios ni sustento jurídico que lo relacione con el ataque a un helicóptero de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 22 de agosto en Amalfi (Antioquia), que dejó 13 uniformados muertos”.

Esta decisión se da pese a que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el presunto delito de concierto para delinquir agravado, por posibles nexos con el frente 36 de las disidencias.

Recordemos que está señalado de ser el presunto testaferro del frente 36 de las disidencias en Antioquia, a quien le manejaba hasta 20 mil millones de pesos al mes producto de las rentas ilegales de la minería ilegal en las poblaciones de Amalfi y Anorí.