María La Baja en Bolívar vive la Semana de la Juventud y la Paz

Cartagena

En María La Baja, Bolívar, se vive la Semana de la Juventud y la Paz. El evento se inició en el Museo de Artes y Memorias de Mampuján, donde se hace énfasis en las elecciones del consejo de juventud y la salud mental.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Otro evento de gran importancia se realizó en el Centro de Integración Ciudadana CIC, con la participación de las instituciones educativas del casco urbano.

Allí el mandatario local, Ramiro González Mancilla, dijo que los jóvenes son un motor vital que con sus conocimientos impulsan la transformación y el desarrollo del municipio.

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Everlides Contreras Teherán, agradeció el apoyo del alcalde municipal, porque permite avanzar en la formación integral de los jóvenes.

Destacó dos oportunidades que tienen los jóvenes para hacer parte de la transformación del territorio con su formación desde sus hogares hasta la escuela para ser mejores personas. También agregó la responsabilidad política y social con el medio ambiente.

A los jóvenes se le prestaron servicios de odontología, charlas sobre salud mental, embarazo en adolescentes y su prevención de infecciones de transmisión sexual, métodos de planificación, vacunación, desparasitación entre otros.

A su turno los jóvenes fueron participativos en conferencia como paz y justicia, donde conocieron la experiencia de desplazamiento de Mampuján en el museo y prevención del suicidio.