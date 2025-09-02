Martes 2 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Ofrenda floral por los 63 años de la Octava Brigada del Ejército en Armenia. Foto Adrián Trejos

Armenia

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez le salió al paso a las informaciones dadas a conocer en redes sociales sobre presuntas amenazas contra dos sacerdotes de la diócesis de los municipios de Génova y Buenavista en la cordillera del Quindío.

El jerarca de la iglesia católica del departamento fue claro en manifestar que “yo quiero ser muy claro en lo siguiente. Yo como obispo no he recibido ninguna amenaza directa o indirecta, al menos hoy estoy muy tranquilo por eso. En segundo lugar, en relación con los sacerdotes que dicen estar amenazados, pues lo que circula es una carta que la firman como carta de Dios que no sabemos de dónde proviene.

Y agregó “Eso ya está en manos de las autoridades que son los que tienen que determinar si ese tipo de cartas se equiparan o no, a una amenaza. Todo nace a raíz de un comunicado que seguramente se leyó en Buenavista, donde simplemente se compartió con algunas personas que circulaba la carta, por eso todo está en estudio para determinar si son o no amenazas.

Eso ya lo determina quién, las autoridades, pero yo creo que no hay que alarmarnos y si mañana las cosas que están leyéndose y distribuyéndose en las comunidades se equipara realmente una amenaza, lo diremos claramente.

El obispo de la Diócesis subrayó “Hemos conversado con los dos sacerdotes sobre algunas directrices, claro, y tenemos una reunión próximamente con ellos porque todo esto hay que llevarlo con mucha tranquilidad y serenidad.

Las autoridades en el Quindío han incrementado los patrullajes del Ejército en los límites con el norte del Valle del Cauca en especial con el municipio de Sevilla ante la presencia de disidencias de las farc

Así lo confirmó el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, que señaló que con los más de 500 soldados del batallón de alta montaña se hace presencia permanente en ese sector rural para evitar la presencia de estos grupos armados en el departamento.

En el Quindío advierten la modalidad de extorsión de falso grupo armado a raíz del artefacto explosivo en zona cordillerana

Recordemos que la semana pasada el municipio de Córdoba fue epicentro debido a la instalación de un artefacto explosivo tipo cilindro que fue detonado de manera controlada por las autoridades.

Frente a esta situación la delincuencia común se aprovecha con fines extorsivos, el subteniente Willinton Benítez Hernández, oficial de prevención del Gaula Militar Eje Cafetero indicó que ya han identificado dos casos de comerciantes.

Explicó que el impacto es alto cuando se presentan este tipo de hechos porque generan angustia en la comunidad y es donde los delincuentes realizan intimidación para exigir dineros mediante la modalidad de extorsión de falso grupo armado.

Destacó que estas personas se hacen pasar por cabecillas de grupos armados como Farc, ELN o Clan del Golfo con el objetivo de obtener dinero mediante la extorsión a comerciantes, finqueros y visitantes.

Añadió que es clave la denuncia por eso el llamado a exponer los casos a través de la línea del Gaula Militar 147 a nivel nacional.

En vía pública del barrio Recreo de Armenia murió un adulto mayor al parecer de un infarto. El caso se registró al mediodía de ayer lunes 1 de septiembre donde el CTI hizo presencia para realizar la intervención correspondiente.

Dos emergencias atendió El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia en las últimas, el primer caso un incendio estructural en el quinto piso de uno de los bloques del conjunto Entre Lomas, contiguo a la báscula, sector cementerio jardines sur de la capital del Quindío

La emergencia fue rápidamente controlada con extintores y línea de manguera, resultando afectada completamente una habitación por temperatura y llama. También afectación en el resto de las áreas del apartamento por humo y gases calientes.

Y el segundo caso un incendio vehicular en automóvil tipo taxi marca Kia de placa SQE 154, en la calle 21 con carrera 23, sector Barrio San José en Armenia, no hubo lesionados pero si perdida total del taxi.

En el Quindío decretan la alerta roja hospitalaria para poder atender de forma oportuna a los usuarios de la Nueva EPS

El secretario de Salud departamental, Carlos Alberto Gómez Chacón, advirtió que la alerta roja hospitalaria anunciada este fin de semana en el Quindío, se extenderá hasta el próximo 8 de septiembre, fecha límite de capacidad operativa de los centros asistenciales.

La alerta roja fue decretada mediante la resolución 05935 del 29 de agosto de la Gobernación del Quindío, donde se realiza la recomendación a las IPS para que suspendan la reprogramación o suspensión de procedimientos médicos y quirúrgicos electivos que no comprometan la vida o salud del paciente.

Aumenta la preocupación en el Quindío por la crisis de la salud que pone en jaque a los usuarios de las EPS

Y es que la falta de pago de las deudas de EPS a clínicas y hospitales ha desbordado la capacidad de atención generando suspensión de servicios a usuarios e incluso apuntando a una alerta roja hospitalaria.

La gobernadora encargada del departamento, Amanda Tangarife evidenció la complejidad de la situación debido a que no solo es un tema local sino nacional lo que agrava el panorama. Informó que asistió a la junta directiva del hospital San Juan de Dios de Armenia para revisar la situación financiera y advirtió que la Nueva EPS está bajando los giros a las entidades hospitalarias poniéndolos en serios aprietos.

En el marco del encuentro encabezado por el Ministro de Salud el Superintendente Nacional de Salud: con autoridades locales de más de 500 municipios del país, se dio la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, en la cual Nueva EPS anunció un incremento en el porcentaje de las postulaciones realizadas a 527 ESE del país y que busca un ingreso constante, mes a mes, para estas E.S.E de 1er nivel.

La representante a la cámara del Quindío del partido liberal Piedad Correal anunció su voto negativo al proyecto de ley de financiamiento o reforma Tributaria que presentó el gobierno nacional al congreso de la república Que pretende recaudar 26.3 billones de pesos y según la congresista afectará el bolsillo de los colombianos,

Sigue la polémica en el eje cafetero por la concesión de autopistas del café que termina en 2027, gremios desde el Quindío defienden la figura para garantizar nuevas obras y mantenimiento de la vía

En el mes de octubre habrá mejoría en los términos para la entrega de los recursos de la estampilla pro adulto mayor en el Quindío

Y es que recordemos que fue aprobado un proyecto en la asamblea departamental que facilita la transferencia de los recursos a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, Centros de Protección Social y Centros Vida.

Al respecto el secretario de Familia del departamento, Jorge Hernán Gutiérrez informó que el próximo mes habrá reducción importante en los trámites para la entrega efectiva de los recursos.

Enfatizó que están buscando la manera de que no se afecten a todos los retrasos de algunos centros por no presentar las cuentas de cobro a tiempo.

63 años de la Octava Brigada del Ejército, autoridades destacan el trabajo operativo en pro de la seguridad

El 1 de septiembre de 1962 se creó la Octava Brigada del Ejército y como motivo de conmemoración se llevó a cabo una eucaristía en la iglesia Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia y después una ofrenda floral en la plaza de Bolívar.

El coronel Edward Martínez, comandante de la Octava Brigada del Ejército sostuvo que a través de 6 Batallones y el Gaula Militar vienen implementando las medidas de seguridad en Caldas, Quindío, Risaralda y de los municipios de Alcalá y Ulloa del Valle del Cauca.

El coronel señaló que es clave el accionar que realizan porque permite garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos en el Eje Cafetero.

Envío un mensaje a los soldados relacionado con el agradecimiento por el esfuerzo que hacen día a día para que el Quindío siga siendo un territorio tranquilo y libre de grupos armados.

El Quindío será epicentro de un foro enfocado a las mujeres líderes, resiliente y emprendedoras

Este miércoles 3 de septiembre a las 9 de la mañana en el centro de convenciones de Armenia se llevará a cabo el segundo foro de mujeres que transforman liderado por la gobernación del departamento.

La Facultad de Arquitectura y la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales – ORII de la Universidad la Gran Colombia Armenia, unieron esfuerzos para llevar a cabo la Conferencia Internacional “El Ciclo de la Cal: Legado ancestral, Ciencia contemporánea”, dictada por el Arq. Mario Enrique Rodríguez Juárez, Magíster en Arquitectura y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro – México.

Durante el encuentro, docentes y estudiantes de los programas de Arquitectura e Ingeniería Civil tuvieron la oportunidad de profundizar en el papel que la cal ha desempeñado en la historia de la humanidad, desde su uso en las civilizaciones ancestrales hasta su vigencia como material indispensable en los procesos de construcción sostenible en la actualidad.

En deportes, una victoria, un empate y una derrota para los equipos de Caciques del Quindío en la liga nacional de fútbol de salón en la rama masculina y Femenina

Las chicas de Caciques del Quindío, en Circasia ganaron y golearon 9 a 3 a Huila Futsalón, Caciques del Quindío A empató de visitante 1 a 1 contra PYZ en Bogotá, mientras que Caciques junior, perdió 2 a 4 contra Dosquebradas en condición de visitante.