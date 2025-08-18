Técnico de Pisa elogió a Juan Guillermo Cuadrado luego del debut oficial: “La diferencia se notó”

Juan Guillermo Cuadrado ya sumó sus primeros minutos de una nueva temporada en Europa, la número 17 y sin salir de las principales ligas del Viejo Continente. Lo hizo en el juego de 32avos de final, en el que Pisa clasificó a la siguiente ronda, tras imponerse en los penales 2-1 al Cesena.

El colombiano, que fue de los últimos en sumarse a la pretemporada, no inició como titular. Sin embargo, entró para el minuto 73 y ocupó la banda izquierda, desde donde comenzó a marcar la diferencia y, de hecho, por poco logra una asistencia con un centro cerrado que cayó justo en la cabeza del delantero M’Bala Nzola, pero este falló su remate.

Juan Guillermo Cuadrado debutó y fue clave en la clasificación del Pisa en Copa de Italia

Tras la igualdad 0-0 en los 90 minutos, la definición se trasladó a los penales. Cuadrado tomó el primer cobro de Pisa y, demostrando categoría, la mandó a guardar con un gran lanzamiento. Fue uno de los tres que convirtió, pues los 7 restantes no pudieron marcar.

Gilardino elogió el debut de Cuadrado

El técnico de 43 años, quien se retiró en 2018, se refirió a los primeros minutos de Cuadrado con la camiseta del Pisa, destacando la diferencia que marcó junto a Nzola. Sin embargo, fue claro al decir que les hace falta adaptación desde lo físico.

“Llegaron Cuadrado y Nzola, jugadores que aportaron calidad, protección del balón y ritmo. La diferencia se notó en los últimos metros. Sabía que no podría usarlos durante mucho tiempo. Todavía están en proceso de adaptación, sobre todo físicamente, y debemos ser muy cuidadosos con ellos en los entrenamientos y la recuperación”, dijo al respecto el italiano.

¿Cuándo será el estreno por Serie A?

Será el domingo 24 de agosto, en condición de visitante, ante Atalanta, justamente el último club de Cuadrado, desde la 1:45 p.m (hora de Colombia).

Le puede interesar: ¿Selección Colombia? Juan Cuadrado reveló por qué eligió el Pisa de Italia para continuar su carrera

En Pisa, Cuadrado, de 37 años, contará con la confianza como para poder sumar los minutos suficientes, mostrar su buen nivel y, por qué no, regresar a la Selección Colombia de cara a lo que será la participación en el Mundial 2026, clasificación que está por sellarse.







