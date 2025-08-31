El Bloque de Búsqueda activado desde junio de 2025 en Cali, ha logrado la captura de 29 terroristas

Cali cuenta con el respaldo de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y la operación ‘Blindaje’, que mantiene más de 600 hombres en controles mixtos y operativos tácticos en barrios y puntos estratégicos.

Desde junio del presente año 2025, cuando entró en operación el “Bloque de Búsqueda” en la Capital del Valle, se ha logrado la captura de 29 personas por terrorismo en 42 operaciones en los últimos dos meses y medio que lleva operando en la ciudad.

La Alcaldía de Cali, junto con la Fuerza Pública, puso en marcha el ‘Plan Blindaje’, que cuenta con hombres y mujeres de la Policía Metropolitana, de la Tercera Brigada del Ejército y de la Fuerza Aérea, desplegados en puestos de control en puntos estratégicos; y en las entradas y salidas de la ciudad. También se adelantan operaciones tácticas en barrios, parqueaderos y puntos clave de la ciudad.

Según la Policía Metropolitana de Cali, con el apoyo del ‘Bloque de Búsqueda’ se ha logrado intensificar el trabajo por la protección de los caleños, al punto que este año se han aumentado las incautaciones de armas de fuego en un 27%, comparado con los primeros 8 meses del año anterior.

De igual forma, se han capturado 284 delincuentes por el delito de homicidio – por orden judicial – y 57 en flagrancia, lo que suma un total 341 capturados por afectaciones a la vida en la ciudad de Cali.

El “Bloque de Búsqueda” fue activado como respuesta a los atentados terroristas del 10 de junio en Cali y el suroccidente del país, para desarticular a los cabecillas de la ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Resultados del ‘Bloque de Búsqueda’

• 42 operaciones ejecutadas.

• 169 capturas (29 de ellas por terrorismo).

• 46 allanamientos.

• 24 armas de fuego incautadas.

• 237 cartuchos incautados.

• 34 vehículos incautados.

• 61 explosivos incautados.

Actividades de anticipación y control

• 88.820 registros a personas (requisas).

• 52.815 vehículos inspeccionados.

• 151.720 verificaciones de antecedentes.

Además, la ciudad cuenta con el respaldo de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y la operación ‘Blindaje’, que mantiene más de 600 hombres en controles mixtos y operativos tácticos en barrios y puntos estratégicos. También se han reforzado los patrullajes aéreos con el helicóptero ‘Halcón’, aumentando la capacidad de reacción y vigilancia.