Festival del Pescado y Mariscos se muda a El Parquecito del Cairo en Cartagena: fechas y precios

Cartagena

Pensando en la comodidad de los asistentes y respondiendo a sus sugerencias, el Festival del Pescado y Mariscos cambia de escenario. Desde este jueves, el evento gastronómico se vivirá en El Parquecito del Cairo, un espacio céntrico, con mejor movilidad, menos congestión y parqueadero disponible para toda la familia.

En esta edición, dos referentes de la gastronomía cartagenera unen fuerzas: Royca, Los Chicharrones de la Heroica, y La Casa del Bocachico, con una propuesta que combina lo mejor del mar y del río en un solo lugar. Platos típicos acompañados de patacón, yuca o bollo, estarán disponibles desde 15.000 pesos, para que todos puedan disfrutar “una probadita de lo que somos”.

El prelanzamiento será este jueves con la transmisión del partido de la Selección Colombia, acompañado de la cerveza más fría al precio justo. Será la oportunidad perfecta para compartir en un ambiente familiar, seguro y con el sabor auténtico de barrio que caracteriza a Cartagena.

Con este traslado, el Festival reafirma su compromiso de acercar la tradición y la cultura gastronómica a más personas, en un espacio pensado para disfrutar, celebrar y reencontrarse con los sabores que identifican a la ciudad.

¡El Parquecito del Cairo los espera para vivir juntos la frescura, la alegría y la sazón de Cartagena!