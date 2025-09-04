En Sogamoso será sepultado joven grumete de la Armada muerto en Barranquilla

Las honras fúnebres del grumete boyacense, Julián Fernando Condía Bello, se realizarán hoy a las 11:00 de la mañana en Sogamoso.

Sogamoso

A las 11 de la mañana en la Iglesia Catedral de Sogamoso se realizarán las exequias del grumete Julián Fernando Condía Bello, muerto el fin de semana mientras realizaba maniobras en el Buque Gloria en el río Magdalena en la ciudad de Barranquilla.

El padre del joven, Luis Fernando Condía, en entrevista con Caracol Radio, pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente y cuestionó la falta de medidas de seguridad a bordo de la embarcación.

También criticó que la Armada no contara con protocolos de seguridad adecuados para este tipo de maniobras.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció que ya se están tomando medidas para esclarecer lo sucedido. “La Armada Nacional ha dispuesto la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho”, afirmó. La institución evaluará los hechos que rodearon la muerte del joven grumete, con el objetivo de ofrecer respuestas a sus familiares.

Después de la misa el cuerpo del joven Julián Fernando Condía reposará en el cementerio Jardines de la Esperanza en su natal Sogamoso.