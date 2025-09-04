“Eligieron a Camargo en contra de la mejor hoja de vida”: Benedetti cuestionó elección de magistrado

Colombia

Desde la Casa de Nariño, luego de la crisis que se desató en el gabinete ministerial por la derrota que sufrió el Gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el ministro del Interior Armando Benedetti, quien fue designado ministro con funciones delegatarias mientras elección presidente Petro está por Japón, reaccionó a este pulso perdido y cuestionó la elección de las mayorías del Senado.

“Esto agitó un avispero político en los últimos días, lo que demostró, y queda muy claro, que las cortes, los jueces, los medios de comunicación y las redes son los que realmente tienen el poder”, comenzó diciendo Benedetti.

El funcionario aseguró que en la cámara alta “eligieron a Camargo en contra de la mejor hoja de vida, que era la señora Balanta. Y más allá, si merecía o no merecía ganar la señora Balanta, lo único que vimos fue un acto de discriminación por todos los medios de comunicación, por todos los opinadores”.

De acuerdo con lo dicho por Benedetti a la candidata “la trataron por ser mujer, por ser negra y por venir de estrato bajo”. No en vano dijo que “si hubiera sido blanca, mona, ojiazul y del Country, entonces hubiera sido una perfecta persona para poder ser magistrada de la Corte Constitucional”.

El ministro también rechazó que se quisiera mostrar a Balanta como la candidata del presidente Petro: “lo que hicieron fue macartizarla para acabarla, destruirla. Y además se inventaron que era de Petro cuando Petro no la ha visto dos veces en su vida”.