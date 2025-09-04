ELA TAUBERT, la estrella del pop, se une a JAY WHEELER con su nuevo sencillo “NO SUPISTE CUIDARNOS”

La cantautora colombiana y ganadora del Latin GRAMMY, ELA TAUBERT, presenta su nuevo sencillo “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)”, en colaboración con JAY WHEELER, una de las voces más queridas del género urbano.

Este lanzamiento llega justo después del exitoso arranque de su gira ‘PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR’, con un espectáculo sold-out en el icónico Centro de Bellas Artes de Puerto Rico.

“No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” es la segunda entrega de una serie de respuestas musicales que ELA ha creado como parte de una narrativa íntima y emocional.

En esta canción, ELA y WHEELER intercambian versos cargados de honestidad y desamor, enfrentando las secuelas de una relación que prometía ser irrompible pero terminó dejando heridas profundas. El tema continúa la historia iniciada con su anterior sencillo, “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)”, inspirado en su aclamado álbum debut ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’.

ELA interpretó “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” en vivo por primera vez durante el show inaugural de su gira en Puerto Rico, recibiendo una emotiva ovación por parte de sus seguidores. Días antes del lanzamiento, la artista generó gran expectativa al adelantar la colaboración con WHEELER en sus redes sociales, consolidando aún más el entusiasmo por esta nueva etapa de su carrera.