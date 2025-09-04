Farándula

Morat suma su voz y su pasión por nuestra selección y la campaña de “La Buena Vibra”

Lanzamiento Hoy Jueves 4 de septiembre desde el partido Colombia- Bolivia en Barranquilla

MORAT CREDITO AMANDA IMM

MORAT CREDITO AMANDA IMM

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y una de las agrupaciones más importante del Pop Rock latinoamericano Morat, se unen para lanzar la iniciativa “La Buena Vibra”, este jueves 4 de septiembre en Barranquilla, durante el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia (fecha #17 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 – USA, MEX, CAN).

El propósito de esta campaña es transmitir un mensaje de unidad, respeto y compañerismo, invitando a los hinchas a vivir y disfrutar el fútbol en paz, junto a familiares y amigos.

Morat, como hinchas #1 de la Selección y referentes de estos valores, son la cara elegida de esta iniciativa que une dos de las grandes pasiones de los colombianos: la música y el deporte.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad