Morat suma su voz y su pasión por nuestra selección y la campaña de “La Buena Vibra”

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y una de las agrupaciones más importante del Pop Rock latinoamericano Morat, se unen para lanzar la iniciativa “La Buena Vibra”, este jueves 4 de septiembre en Barranquilla, durante el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia (fecha #17 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 – USA, MEX, CAN).

El propósito de esta campaña es transmitir un mensaje de unidad, respeto y compañerismo, invitando a los hinchas a vivir y disfrutar el fútbol en paz, junto a familiares y amigos.

Morat, como hinchas #1 de la Selección y referentes de estos valores, son la cara elegida de esta iniciativa que une dos de las grandes pasiones de los colombianos: la música y el deporte.