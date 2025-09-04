El próximo mes se celebrará la primera edición de los Juegos metropolitanos en Manizales

Foto de una de las canchas de la Unidad Deportiva Palogrande en Manizales

Manizales

Este es uno de los objetivos con los que pretenden integrar más el Área Metropolitana de Manizales para afianzar una identidad que resalte el Centro - sur de Caldas y, en este caso, es a través del deporte.

Juan Martín Dussán, director del Área Metropolitana de Manizales, asegura que su misión al posesionarse era poner a andar este proyecto, ejemplificando con un niño al que debía enseñarle a caminar para después ponerlo a correr. “Un área metropolitana se forma con la intención de tener una identidad regional y de entender que somos uno. Una de las estrategias que identificamos y trabajamos para eso son los Juegos metropolitanos, en que participarán Manizales, Neira, Villamaría y Palestina”.

Los juegos tendrán espacios competitivos, pero también recreativos en las diferentes disciplinas. “Todo eso contará con las ligas, pero también tendremos temas recreativos. Por ejemplo las carreras 5K y 10K, no será competitivo, sino recreativo, se toma como una caminata o un trote metropolitano, es más cómo lo queramos ver”, puntualiza Dussán.

Deportes participantes

Fútbol: masculino y femenino

Baloncesto: masculino y femenino.

Fútbol de salón: masculino y femenino.

Voleibol (recreativo): mixto.

Ajedrez (recreativo)

Carreras atléticas 5K y 10K.

Esto puede ser sujeto a cambios, dependiendo las conversaciones y acuerdos a los que lleguen las directivas del área metropolitana con las ligas deportivas.

Los juegos se disputarán el fin de semana del 11 al 13 de octubre en la conmemoración del cumpleaños número 175 de la capital caldense.