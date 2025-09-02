Las autoridades buscan a señalado de abuso sexual que se fugó de una estación de policía en Caldas

Manizales

Hasta el momento se desconoce cómo huyó un hombre sindicado de abuso sexual en Marquetalia (Caldas), quien compartía celda en la estación de policía con otro hombre, quien sí permaneció en el calabozo, por ese motivo, las autoridades indagan la manera en la que este hombre se fugó.

Al parecer, la causa habría sido por la condena de 28 años que deberá cumplir, lo que lo motivó a escapar.

“A eso de las 2 de la madrugada el hombre se fugó, no sabemos cómo, por eso las autoridades averiguan cómo sucedió. Asimismo, se adelanta el proceso investigativo para dar con el paradero del individuo, ya que es sindicado por, presuntamente, de acceso carnal abusivo con menos de 14 años, según me manifiesta el Comandante de la policía”, dice el alcalde de Marquetalia, Edwin de Jesús Sánchez.

El mandatario municipal, agrega que el Comandante de policía habría hecho la solicitud al INPEC de recluir al señalado, pero a la fecha, no había recibido alguna notificación al respecto. Las autoridades buscan a este hombre en el oriente del departamento de Caldas.