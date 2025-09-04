Ejército encontró campamento del Clan del Golfo en el sur de Bolívar: lo abandonaron hace dos días

Cartagena

Tropas del Batallón de Infantería N.°4 General Antonio Nariño de la Brigada 19, en desarrollo de operaciones militares ubicaron un campamento abandonado del Clan del Golfo en el sur de Bolívar.

El hallazgo se presentó en zona rural del municipio de Norosí. Según las indagaciones, el campamento era de la subestructura Edwin José Sierra Regino y había sido abandonado dos días antes.

Ejército patrulla calles de Santa Rosa del Sur

Durante las últimas horas, soldados del Batallón de Selva N.º 48, de la Brigada 19 adelantan patrullajes en el barrio Adesan, en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Estas operaciones buscan garantizar la seguridad y crear espacios seguros para los residentes del sector.