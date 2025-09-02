Farándula

Mike Bahía lanza “El Lugar Más Feliz del Mundo” y regresa a sus raíces sonoras

El nuevo sencillo fusiona afrobeat con pop urbano, y llega tras un año de éxitos y evolución personal.

MIKE BAHITA CORTESIA JAQUE

Después de rendir homenaje a Cali con su álbum “Calidosa”, Mike Bahía regresa con “El Lugar Más Feliz del Mundo”, una canción que mezcla su estilo caribeño con beats de afrobeat.

El tema, compuesto junto a Branbel, Junior Zamora y Dionelo, y producido por La Nube y La Casta, refleja una declaración íntima de amor en lo cotidiano.

Este lanzamiento llega tras su mudanza a Miami junto a Greeicy y su hijo Kai, y luego de protagonizar el “Surf n’ Salsa Tour”, con presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Perú y Colombia. Mike reafirma su conexión con sus raíces y su evolución artística.

