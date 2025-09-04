Justicia

Consejo de Estado declara que elección de Ismael Peña como rector de la U. Nacional fue legal

No obstante, Peña no regresa al cargo de rector ¿Por qué?

Rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña / Instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia (Colprensa)

En la tarde de este 04 de septiembre se definió una de las demandas que han rodeado la rectoría de la Universidad Nacional en Colombia.

La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió negar una demanda que buscaba la nulidad de la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional era ilegal.

Frente a esta demanda, la corporación aseguró que la elección de Peña fue legal y apegada a las normas de esa institución educativa.

“La Sala de lo Electoral concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma” indicó la corporación.

¿Por qué si la elección de Ismael Peña es legal no regresa al cargo?

El Consejo de Estado precisó que la decisión adoptada no conlleva que José Ismael Peña Reyes regrese a la rectoría de la Universidad Nacional.

Indica la corporación que objetivo del estudio realizado fue definir la legalidad de su elección y más no reconocer algún tipo de derecho.

